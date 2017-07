Une famille dysfonctionnelle sur scène

La nouvelle comédie de situation, Repas de famille, sera présentée en grande première au Théâtre des Grands Chênes. La pièce raconte l’histoire d’une famille dysfonctionnelle ayant très peu en commun, mais qui se réunit à l’occasion du traditionnel­­­ souper de l’Action de grâce.

« L’écriture de l’auteur, Sébastien Dodge, est très drôle et c’est très ­rythmé », fait remarquer la comédienne ­Marie-Soleil Dion, qui prend part à un théâtre d’été pour la première fois. Fait cocasse, elle se retrouvera à jouer la sœur de son conjoint, Louis-Olivier Mauffette.

Personne ne semble sur la même longueur­­­ d’onde dans cette famille, et les couteaux risquent de voler bien bas. « La famille ne va pas se chicaner tout au long de la pièce, mais les répliques ont souvent un ton particulier », souligne la comédienne.

Sur les planches, on retrouvera Sylvain et Josée (Maxime Tremblay et Noémie O’Farrell), un couple qui, comme chaque année, reçoit sa ­famille pour un souper traditionnel. D’entrée de jeu, on découvrira que le couple vient de se faire ­cambrioler. « Tous les articles de valeur ont ­disparu, annonce la comédienne. C’est un couple qui achète à crédit et qui consomme beaucoup. »

Le mouton noir

Si Sylvain et Josée sont un couple en apparence assez rangé, avec une maison et une piscine, il en va tout autrement de la sœur de Josée, Julie. « Elle est un peu le mouton noir de la famille, révèle son interprète, Marie-Soleil Dion. Elle est pratiquement toujours soûle. »

De surcroît, la mère est continuellement à couteaux tirés avec ses filles. « Elle est toujours en amour avec son fils », ajoute-t-elle.

Des personnages colorés

Il n’y a pas que Julie dont le ­tempérament n’est pas exemplaire. La mère de Josée et Julie (Diane Jules) est tout aussi particulière. Veuve depuis seulement un mois, elle décide de ­présenter son nouveau partenaire (Jean-Léon Rondeau) à ses enfants, à l’occasion du fameux souper.

« Depuis que son mari est décédé, elle enchaîne les aventures, révèle Marie-Soleil­­­ Dion. Il s’agit de son cinquième chum en un mois. » Une situation des plus exaspérantes pour les enfants.

Dans la traditionnelle lignée du théâtre d’été, la pièce compte plusieurs revirements et des personnages ­colorés. En bref, un souper qui pourrait mal se terminer. « Nous sommes dans une véritable comédie estivale », conclut la comédienne

Par ailleurs, Marie-Soleil Dion se retrouvera au petit écran dès le 24 août dans la série En famille avec Guy Nadon et Brigitte Lafleur, une première fiction sur les ondes de Canal Vie. On la suivra également à compter de septembre ­prochain, dans la série L’Échappée et dans une autre saison de Like-Moi!

Repas de famille

♦Auteur et metteur en scène : ­Sébastien Dodge.

♦Distribution : Maxime Tremblay, ­Noémie O’Farrell, Louis-Olivier ­Mauffette, Diane Jules, Marie-Soleil Dion et Jean-Léon Rondeau.

♦À l’affiche du 8 juillet au 26 août.

♦Au Théâtre des Grands Chênes (Kingsey Falls).