DUVAL, René



À l’Hôpital Pierre-Le Gardeur, le 5 juillet 2017, à l’âge de 82 ans, est décédé M. René Duval, époux de feu Mme Thérèse Éthier.Il laisse dans le deuil ses enfants, Ghislaine (Gérard Vinet), Ginette (André Lemonde), Jeannette (Michel Beauchamp) et Lise, ses 11 petits-enfants, ses 19 arrière-petits-enfants et une arrière-arrière-petite-fille, sa belle-soeur Claudette Éthier Laforêst et Aurore Duval, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueuillera au complexe:le mardi 11 juillet de 18h à 22h et le mercredi 12 juillet de 10h à 12h30. Les funérailles seront célébrées à 13h en l’église Ste-Maria-Goretti au 16228, terrasse Maria-Goretti.