Ci-gît le bon roi Dagobert

L’Empire romain venait de tomber et saint Augustin d’écrire ses confessions, qu’il y avait déjà sur l’emplacement de l’actuelle basilique Saint-Denis, une chapelle dédiée au légendaire évêque, Denis de Paris, sur le lieu de son martyre.

L’expression Denis de Paris est ­anachronique: la ville s’appelait alors encore Lutèce !

Mille ans avant que Jacques Cartier ne plante sa croix chez nous, le lieu est jugé saint, les nobles et les chefs aiment à s’y faire inhumer.

La basilique de Saint-Denis est ­naturellement devenue celle des rois de France, puisqu’elle l’était déjà avant que les Francs ne conquièrent la Gaule.

Si le Père-Lachaise et Montmartre débordent de vedettes, la basilique de Saint-Denis regorge de rois et de princes. Pourtant, j’avais toujours négligé de visiter ce lieu, au cours de mes 39 voyages à Paris. Comme il n’est jamais trop tard pour bien faire, j’étais curieux, à la suite de lectures portant sur la vie des rois, de voir comment et pourquoi les histoires tragiques et glorieuses se ­terminaient toujours par la déposition du corps à Saint-Denis.

En entrant dans ce temple frais et humide, j’aurais voulu demander à ces pierres et à ces cercueils de me ­parler ­tellement il y a là une profusion de richesse monarchique et politique. Ayant lu Les Rois maudits de Maurice Druon, j’ai été surpris de me trouver devant le gisant de Robert d’Artois, animé de vengeance, qui va même s’allier à l’Angleterre pour attaquer son propre roi; mais il ­s’agissait de Robert 1er, l’aïeul du personnage ­auquel je pensais. Quant à Philippe le Bel, ­surnommé le roi de fer, il est aussi là.

Le premier monarque français connu de nous à se faire enterrer ici, c’est Dagobert, celui de la comptine qui « met ses culottes à l’envers », mort en 639.

