Colombie-Britannique: le feu progresse

Des centaines de personnes sont touchées par de nouvelles évacuations en Colombie-Britannique, où plus de 200 feux de forêt font toujours rage.

Le service de lutte contre les feux de forêt de la province a annoncé dimanche matin que près de 100 nouveaux incendies avaient éclaté dans la journée de samedi. Tôt dimanche matin, 230 feux de forêt étaient recensés par le service. La majeure partie d’entre eux n’étaient toujours pas contrôlés.

Les nouvelles évacuations touchent plus de 600 personnes, résidant principalement dans les régions d'Ashcroft, de Cache Creek, de 100 Mile House, d’Alexis Creek et de HiHium Lake. Plus de 7000 individus avaient déjà quitté leur résidence plus tôt cette fin de semaine.

L’état d’urgence a été décrété vendredi par les autorités de la province après l’éclatement de 173 incendies.

Près d’une douzaine de feux de forêt, qui s’étendent sur plus de 15 500 hectares au centre de la province, sont particulièrement menaçants.

Le service de lutte contre les feux de forêt estime que la chaleur et les températures sèches qui ont sévi ces dernières semaines sur la province ont contribué à la propagation rapide des incendies.

«Ce que nous n’avons pas prévu, c’est la force des vents que nous avons eus hier (samedi) et les éclairs. On sera là-dedans pour un long moment», a indiqué le chef pompier Kevin Skrepnek en entrevue au réseau CBC.

Près de 2000 pompiers ont combattu les flammes samedi. Le ministre provincial John Rustad a indiqué que 260 pompiers de partout au Canada viendront en renfort en début de semaine.

Il s’agit des pires incendies à survenir dans la province depuis l’été 2003, alors que 2500 feux avaient éclaté sur son territoire.

Aide financière aux sinistrés de Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique a débloqué 100 millions de dollars d’aide aux victimes des feux de forêt dimanche, tandis que les brasiers se multiplient dans le centre de cette province canadienne.

Après avoir rencontré des personnes sinistrées à Kamloops (350 km à l’est de Vancouver), la première ministre de la province, Christy Clarke, a promis «un fonds de 100 millions de dollars qui fournira aux communautés et aux habitants touchés par les incendies les ressources nécessaires à la reconstruction».

Selon Environnement Canada, la vague de chaleur et de sècheresse que subit la province devrait se poursuivre au moins jusqu’à lundi, favorisant la propagation des feux de forêt.

Le service de lutte contre les incendies de forêt de la Colombie-Britannique a recensé environ 230 foyers actifs dimanche et 97 départs de feux pour la seule journée de samedi.