De paraplégique à cavalier

VICTORIAVILLE | Un jeune homme de 23 ans du Centre-du-Québec rendu paraplégique par une bactérie a déjoué le pronostic des médecins qui croyaient qu’il ne marcherait plus jamais. L’expérience de Francis Guillemette avec la maladie l’a convaincu d’abandonner ses études pour se consacrer à sa passion : les chevaux de course.

Comment êtes-vous devenu paraplégique ?

En avril 2013, j’ai rendu visite à un de mes amis qui jouait pour les Olympiques de Gatineau. Au cours de la journée, on a joué au hockey et je suis tombé sur la glace. Le soir, on est allé dans un spa et le lendemain matin, j’avais les pieds engourdis. Je pense que la bactérie, la myélite transverse, présente dans le spa a profité d’une plaie pour entrer dans mon corps.

La bactérie s’attaquait à la moelle osseuse et plus ça allait et plus l’engourdissement montait. Rendu à l’hôpital, je ne pouvais plus marcher. On m’a rapidement mis sur une civière et le personnel soignant envisageait de m’intuber lorsque la paralysie a arrêté de progresser, juste en dessous de mon diaphragme.

Ça a dû être un événement traumatisant ?

Je capotais, c’était vraiment horrible de ne plus sentir le bas de mon corps et de ne plus pouvoir bouger mes jambes, d’autant plus que je suis quelqu’un d’actif. Mon médecin traitant à Victoriaville n’avait jamais vu ça. Il s’est informé auprès de ses collègues et ils en sont venus à la conclusion que mes chances de remarcher étaient inférieures à 5 %.

Quelle a été ta réaction ?

Au début, c’était la déprime totale. Mes parents parlaient de me placer dans un centre de réadaptation. Ma chambre était au sous-sol, alors je ne pouvais pas retourner là. Dans les jours qui ont suivi, j’ai passé plusieurs résonances magnétiques et mon état était toujours stable. Je ne voyais pas le bout du tunnel.

Qu’est-ce qui a fait changer ton attitude ?

Mes amis sont venus me voir pour m’encourager et quelqu’un m’a dit qu’on était confronté aux obstacles auxquels on est en mesure de faire face. Je me suis alors dit que j’étais capable de franchir cet obstacle et je me suis alors mis à faire huit heures de physiothérapie par jour. C’était devenu ma job à temps plein. Un mois plus tard, j’ai réussi à tenir sur mes jambes.

Photo Pierre Loranger

Qu’en est-il devenu de tes études en comptabilité ?

Mon état m’a obligé à quitter temporairement mes études en comptabilité. J’ai été confiné à un lit d’hôpital pendant un mois. Je me suis rendu compte que la vie n’était pas assez longue pour faire des choses qui ne te tentent pas. J’aimais les chevaux et je savais que c’était ce que je voulais faire. La comptabilité, oui c’est payant et il y a de l’avenir, mais je ne voulais pas le faire pour faire plaisir à mes parents.

Te souviens-tu du moment où tu as pu te tenir sur tes jambes ?

Comme si c’était hier. Je me souviens d’avoir lâché les barres et je me suis mis à pleurer. Je suis évidemment tombé au sol. Ça faisait plus d’un mois que j’étais privé de mes jambes et enfin il y avait des progrès. Au cours des semaines qui ont suivi, j’ai graduellement retrouvé mes habiletés, même s’il ne fallait pas qu’il vente trop quand je marchais dehors !

Conserves-tu des séquelles de cette expérience ?

Je ne sens toujours pas mes pieds, je ne peux d’ailleurs pas conduire de voiture manuelle. Ma moelle épinière s’en trouve également fragilisée, je ne peux pas pratiquer des sports de contact. J’ai d’ailleurs dû échanger ma selle pour un sulky, je ne peux plus monter à cheval, je dois me trouver derrière.

Comment es-tu devenu entraîneur de chevaux ?

Mon grand-père a déjà fait de la course, il m’a beaucoup aidé. J’ai fait les examens nécessaires et j’ai obtenu mon permis d’entraîneur. J’avais déjà une jument nommée Flame Reno, je l’ai entraînée et, graduellement, j’en suis venu à acheter d’autres chevaux. J’en ai maintenant huit, dont cinq sont prêts pour la course.

Es-tu en mesure de vivre de ta passion ?

Oui et, curieusement, c’est Flame Reno qui m’a rapporté le plus. Dire que lorsque je l’ai achetée, on me disait que c’était une poubelle. En plus de m’avoir beaucoup aidé durant ma convalescence, elle a gagné plusieurs courses, dont cinq de suite.

Quels sont tes objectifs de carrière ?

J’ai des chevaux de classe moyenne qui me permettent de bien faire dans des courses à Trois-Rivières ou à Ottawa. Mon but est d’obtenir des chevaux de meilleure qualité qui sauront tirer leur épingle du jeu à Toronto, là où les bourses sont beaucoup plus importantes.