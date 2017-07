Fuite de gaz naturel à Saint-Basile-le-Grand: le rebranchement des clients a commencé

SAINT-BASILE-LE-GRAND | L’entreprise Gaz Métro a commencé dimanche le rallumage des équipements au gaz de ses 3100 clients privés de service depuis un bris de conduite à Saint-Basile-le-Grand, en Montérégie, survenu jeudi matin.

«Le rallumage des équipements de l’ensemble de la clientèle prendra quelques jours», a indiqué l’entreprise sur son site web, dimanche matin. Une porte-parole, Stéphanie Trudeau, a par la suite précisé lors d’une entrevue à TVA Nouvelles que l’opération de rebranchement des clients pourrait durer jusqu’en milieu de semaine.

«Pour le rebranchement, il faut passer appareil par appareil, c’est la seule façon, a expliqué Mme Trudeau. On peut faire plusieurs centaines de ré-allumages par jour.»

Gaz Métro peut procéder au rebranchement des clients grâce à une solution qu’elle a mise en œuvre durant la fin de semaine.

«On utilise du gaz naturel liquéfié et quand il est liquide on peut en transporter 600 fois plus, donc on le transporte par camion et nous avons commencé à injecter à notre poste à minuit samedi soir donc, depuis ce (dimanche) matin, on a déjà procédé au rebranchement sans avoir besoin d’attendre que notre réseau soit officiellement remis en service», a expliqué Mme Trudeau.

Gaz Métro y va par priorité. Les restaurants et les commerces, par exemple, sont jugés prioritaires et seront donc rebranchés en premier, suivis des clients résidentiels dont le chauffe-eau fonctionne au gaz naturel et des autres clients qui n’utilisent le gaz que pour chauffer leurs résidences.

Ainsi, à compter de dimanche, des équipes de Gaz Métro ont commencé à se présenter chez les clients affectés pour procéder à la remise en gaz des équipements. «Les clients absents lors de notre visite seront informés et seront invités à nous contacter afin de planifier la remise en gaz des installations», a précisé la compagnie sur son site web.

Pour ce qui est de la cause de la fuite, Gaz Métro a identifié le joint d’étanchéité d’une bride qui était défectueux. «On va [déterminer] si cette pièce-là est ailleurs sur notre réseau, on va faire un plan pour savoir si on doit faire des inspections préventives», a indiqué la porte-parole de l’entreprise à TVA Nouvelles.