«Je me sens tout vieux...» –Raphaël Lessard

Après une pause de quelques semaines, Raphaël Lessard va renouer avec la compétition mercredi prochain à l’occasion des Championnats américains Pro Stock dans la catégorie des Super Late Models.

Le jeune pilote de Saint-Joseph-de-Beauce ne cache pas sa fébrilité à l’idée de participer à cette épreuve disputée à Seekonk et réunissant les meilleurs de la spécialité aux États-Unis.

«C’est une autre course importante à mon horaire en 2017, dit-il en entrevue au Journal, et j’ai bien hâte d’y courir. L’attente a été trop longue.»

La confrontation de 200 tours offrira une bourse alléchante de 10 000 $ au gagnant.

Sa dernière présence en stock-car a eu lieu il y a deux semaines au circuit d’Anderson, en Indiana, où il a frôlé la victoire avant d’être bousculé par le vainqueur Steve Wallace avec moins de trois tours à parcourir.

Ce sera une rare occasion pour les amateurs de course québécois de venir encourager cet espoir du stock-car, puisque le circuit de Seekonk, situé dans l’État du Massachusetts, est le plus près de Montréal (six heures de route environ) inscrit à son calendrier de courses cette année.

Il a maintenant l’âge de... conduire !

Lessard a célébré ses 16 ans mercredi dernier à la maison et s’est empressé d’aller chercher son permis de conduire temporaire dès l’ouverture des bureaux.

«Je me sens tout vieux, a-t-il relaté, mais au moins je peux enfin rouler sur les voies publiques.»

Il appert que Lessard a conduit une bonne partie de cette première journée à bord de la camionnette de son père François !

Pendant un an, il sera autorisé à conduire, tout en étant accompagné d’un détenteur de permis de conduire régulier. Comme quoi la famille s’est trouvé un nouveau chauffeur !

Pourquoi pas un programme double ?

L’Autrodrome Montmagny aurait fait des démarches pour organiser une épreuve de la série NASCAR Pinty’s l’an prochain, mais ses dirigeants se sont fait dire qu’il n’y avait pas de place pour une autre épreuve au Québec. Comment peut-on refuser une telle candidature ?

Au contraire, ce complexe fort invitant mérite d’être considéré sérieusement. Une suggestion : pourquoi ne pas présenter une course à Montmagny et le lendemain à l’Autodrome Chaudière ?

Un tel programme double pourrait hausser un taux de participation qui ne cesse de diminuer de façon inquiétante d’année en année dans cette série.

Area 27 sur les rangs

Parlant de calendrier, les propriétaires du nouveau complexe Area 27, dessiné par nul autre que Jacques Villeneuve, auraient également manifesté le désir de présenter une épreuve NASCAR Pinty’s en 2018 ou 2019.

«Nous souhaitons effectivement y organiser une course dans un avenir rapproché, a affirmé le champion du monde de F1 en 1997. Des discussions ont été amorcées.»

Le circuit, officiellement inauguré le mois dernier, a été érigé à Oliver, dans la magnifique vallée de l’Okanagan en Colombie-Britannique.