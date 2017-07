LA bouteille idéale à offrir en cadeau

On a tous dans notre entourage un beau-frère, une tante, un cousin ou tout simplement un bon chum qui tripe solidement sur le vin. Quand arrive son anniversaire, on aimerait bien lui offrir une belle bouteille en cadeau, mais on croit qu’il a tout vu et tout bu... On se sent donc quelque peu menotté et il n’est donc pas trop évident de lui dénicher LA fiole qui pourra surprendre cette personne. Quoi choisir de différent pour lui faire plaisir ?

Dirigez votre choix vers des produits en spécialité et non des produits réguliers que cette personne aura sûrement déjà goûtés dans le passé. Misez sur des vignobles plus petits et moins connus. Ces derniers élaborent habituellement des cuvées en productions limitées et c’est justement en choisissant un vin de ce genre de producteur que vous trouverez LA bouteille parfaite pour le ou la fêter.

Demandez à votre conseiller SAQ de vous guider vers un flacon issu d’un grand millésime. Vous pourriez également toucher sa « corde nostalgique » avec un vin de l’année de naissance de son enfant, de son mariage ou de toute autre année importante de sa vie. Osez aller jusqu’à choisir un vin fait dans une région que la personne a visitée ou qui a une signification sur ses origines familiales. Allez plus loin que simplement mettre la main sur le Château Simard pour Monsieur ou Madame Simard, car, oui, il ou elle l’aura probablement déjà dégustée trois ou quatre fois la fameuse « cuvée éponyme » de son nom de famille.

Bulles champenoises ou cru ibérique

Vous aurez donc le choix de faire les quatre coins de la ville pour « déterrer » LA perle rare ou bien de « surfer » sur le site de la SAQ pour rechercher LE petit bijou qui fera le bonheur de cet amoureux du vin. Voici donc 4-5 suggestions de « bon jus » pour vous. Un peu plus dispendieux qu’à l’habitude, certes, mais qui lui mettra assurément un sourire dans le visage.

Une trentaine de succursales à travers la province possèdent le tendu et étincelant Chablis 1er Cru Les Montmains du Domaine Laroche dans le nord de la Bourgogne. Vous aurez à débourser 38,75 $ (13047641) pour effectuer l’achat de ce « délice en bouteille ».

Cet ami ou ce membre de la famille est un aficionado de bulles champenoises ? Allez les yeux fermés vers le fort élégant et tout simplement délicieux Champagne Brut millésimé 2004 de Vincent Couche à 42,75 $ (12399434) !

L’amateur de vins plus évolués sera aux p’tits oiseaux si vous lui donnez le Rioja Gran Reserva Seleccion Especial du millésime 1994 à 71 $ (10469339) la quille. Un détaillé et envoûtant cru ibérique de près d’un quart de siècle qui n’est vraiment pas à bout de souffle.

Le vin de la semaine

Alerte rouge les amis ! Cette très recommandable Syrah italienne est également vendue en format régulier de 750 ml à 13,55 $. Le magnum de 1,5 litre que je salue ici devrait donc coûter plus de 27-28 $, mais ce n’est pas le cas. À 22 $ cette « double bouteille » est un solide rapport qualité/prix/plaisir à ne pas manquer. Coloré, épicé, juteux, gourmand... Impeccable et quasi sans rival à ce prix !