La meilleure ville au Québec

Dix villes au Québec sont imbattables pour leur qualité de la vie familiale. Saint-Bruno-de-Montarville, en banlieue de Montréal, arrive au premier rang, talonnée de près par Lévis, tranche la prestigieuse revue torontoise Money Sense.

« C’est une surprise... On ne s’y attendait pas ! C’est la consécration. On ne savait pas que ce genre de palmarès existait », s’est étonné Martin Murray, le maire de Saint-Bruno, située à une vingtaine de kilomètres de Montréal.

Lévis

Dans la région de Québec, c’est Lévis qui remporte la palme haut la main, arrivant au deuxième rang. Cinq fois plus populeuse que Saint-Bruno, la banlieue de la capitale séduit les familles avec des maisons qui valent en moyenne 287 000 $.

« La place de Lévis dans ce palmarès reflète bien ce qu’on constate sur le terrain lorsque les citoyens nous disent à quel point il est agréable de vivre à Lévis », a déclaré le maire Gilles Lehouillier.

Chouchou

Dans son classement, Money Sense souligne qu’il est possible de laisser ses enfants de 6 à 12 ans dans n’importe quel parc de Saint-Bruno l’été, et ce... gratuitement.

La municipalité de 28 000 habitants attire l’attention pour sa série de parcs sillonnés par le même cours d’eau (Lac du Village, Parc du Ruisseau, Boisé Taillandier), menant au Parc national du Mont-Saint-Bruno, où les résidents ont droit à un rabais de 50 %.

Le taux de chômage inférieur à 3 %, le revenu familial médian d’un peu moins de 100 000 $ et les maisons à 443 000 $ en moyenne, cela fait également saliver le magazine canadien-anglais.

« Nous avons des maisons allant de 300, 350 000 $ jusqu’à 2 M$ », a noté M. Murray, qui dirige la ville.

« On peut tout faire à pied. Aller à l’épicerie, à la SAQ... il y aura bientôt un bar à huîtres. C’est “le Plateau de la Rive-Sud” », s’est enthousiasmée Marie-Ève Therrien, une mère de deux garçons de huit mois et six ans, attrapée sur la terrasse d’un café branché.

Geneviève Morin, mère de deux garçons aussi, a dit adorer l’esprit de communauté de sa ville. « On connaît tout le monde ici. Tout le monde se salue », a-t-elle partagé.

Meilleures écoles au Québec

Alain Dubois, fondateur d’une page Facebook sur Saint-Bruno, a rappelé que les écoles publiques sont parmi les meilleures.

Les marchés, le vélo-partage et la navette menant au mont Saint-Bruno l’animent. « J’ai vu des centaines de milliers de lucioles au Boisé Taillandier récemment. C’était digne de Moment Factory ! », a-t-il conclu.

Les 10 meilleures villes

1. Saint-Bruno-de-Montarville

Nbr. d’habitants : 28 000

% de jeunes enfants : 19,2 %

Revenu familial médian : 96 000 $

2. Lévis

Nbr. d’habitants : 147 000

% de jeunes enfants : 18,6 %

Revenu familial médian : 78 000 $

3. Blainville

Nbr. d’habitants : 58 000

% de jeunes enfants : 19,6 %

Revenu familial médian : 94 000 $

4. Saint-Constant

Nbr. d’habitants : 28 000

% de jeunes enfants : 19,1 %

Revenu familial médian : 88 000 $

5. Saint-Augustin-de-Desmaures

Nbr. d’habitants : 19 000

% de jeunes enfants : 22,2 %

Revenu familial médian : 115 000 $

6. Mont-Royal

Nbr. d’habitants : 21 000

% de jeunes enfants : 21,1 %

Revenu familial médian : 113 000 $

7. Cantley

Nbr. d’habitants : 11 000

% de jeunes enfants : 22,6 %

Revenu familial médian : 104 000 $

8. Mont-Saint-Hilaire

Nbr. d’habitants : 20 000

% de jeunes enfants : 20,1 %

Revenu familial médian : 86 000 $

9. Chambly

Nbr. d’habitants : 28 000

% de jeunes enfants : 21,7 %

Revenu familial médian : 88 000 $

10. Saint-Basile-le-Grand

Nbr. d’habitants : 18 000

% de jeunes enfants : 21,5 %

Revenu familial médian : 97 000 $

Source : MoneySense