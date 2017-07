Lady Antebellum de retour en force

Le Festival d’été vivra lundi soir sa troisième soirée consacrée au country. Après le country rock de Brad Paisley et Keith Urban, le FEQ reçoit une autre grosse pointure en Lady Antebellum, mais qui, cette fois-ci, se distingue par ses effluves pop.

Le groupe, formé à Nashville en 2006, a cumulé prix et nominations depuis son tout premier album, que ce soit aux Grammy ou aux Country Music Awards. Mais c’est par le succès Need You Now, en 2010, que le groupe a été propulsé. Le ver d’oreille, qui joue encore à nos radios, s’est hissé dans le top 5 d’une trentaine de pays.

Le trio Hillary Scott, Charles Kelley et Dave Haywood est de retour sur scène cette année, après avoir fait une longue pause depuis 2015. Un moment d’arrêt qui leur a permis de concevoir leur sixième album studio, Heartbreak, lancé il y a quelques semaines à peine.

Riches harmonies

Le groupe est reconnu pour ses riches harmonies et son côté pop rock, et l’album Heartbreak ne fait pas exception. Les premiers extraits, la chanson titre de l’album, Somebody Else’s Heart, et You Look Good, sont fidèles à leur sonorité.

En entrevue au magazine Hollywood Life, Hillary Scott affirmait que cet album était un retour à leurs racines. « Nous avons emprunté le même chemin que notre premier album pour écrire et enregistrer celui-ci. Nous nous sommes enfermés en Californie et en Floride, et nous avons tout partagé », a-t-elle confié.

Après plus de 10 ans de carrière, le groupe prend plaisir à découvrir de nouveaux territoires. Cette année, il foulera pour la première fois non seulement les planches de Québec, mais aussi de l’Afrique du Sud plus tard cet automne.

Les filles au rendez-vous

Alors que durant les deux dernières années, le volet country du Festival d’été était composé majoritairement d’hommes (seule Sheryl Crow y a participé), ce sont les femmes qui dominent la soirée cette année.

Avec en ouverture Gabrielle Shonk, suivie de la nouvelle star Kelsea Ballerini et d’Hillary Scott avec Lady Antebellum, la soirée fait une belle place aux femmes qui sont encore peu nombreuses dans le milieu du country américain.