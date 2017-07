Depuis plusieurs années, la décapotable Mazda MX-5 est reconnue comme « la » voiture estivale par excellence. Son constructeur propose désormais une nouvelle variante désignée par les lettres RF, qui combine l’agrément du cabriolet à l’élégance d’un coupé.

La Mazda MX-5 a presque 30 ans. Pourtant, elle ne vieillit pas. Elle incarne le concept du roadster abordable conduit cheveux au vent. Une recette que Mazda a su préserver au fil des quatre générations qui se sont succédé depuis 1989, époque où cette voiture s’appelait Miata.

Le modèle actuel, en vente depuis 2015, a toujours un habitacle un brin exigu et un « petit » quatre-cylindres atmosphérique, qui répond admirablement bien aux sollicitations. Il est marié à un châssis, une direction, des freins et une suspension indépendante qui font des merveilles ! Pas surprenant puisqu’on bénéficie d’une répartition de masse idéale (50/50).

Certains néophytes ridiculisent ce moteur Skyactiv de 2,0 L, qui ne développe que 155 ch. Il permet néanmoins à cette voiture, qui ne pèse pas plus de 1100 kg, de s’élancer jusqu’à 100 km/h en moins de 6,5 s avec une accélération très linéaire. Deux boîtes de vitesses à six rapports sont proposées pour transmettre cette puissance, aussi humble soit-elle, aux roues arrière : une manuelle offrant un maniement chirurgical mariée à un embrayage très souple, de même qu’une automatique que préféreront les citadins qui affrontent régulièrement le trafic urbain de l’heure de pointe. Fait à noter, le constructeur ne réclame aucun supplément pour la boîte automatique, qui figure parmi les options.

Vous percevez une dose d’enthousiasme ? Impossible de masquer ce sentiment, car chaque fois que je prends le volant d’une MX-5, c’est un plaisir renouvelé. Pas surprenant qu’on ne voie que des gens souriants à bord de cette petite décapotable !

Il y a toutefois des automobilistes qui veulent un peu plus que la MX-5 classique – celle des puristes. Ils recherchent l’élégance d’un coupé ou espèrent bénéficier d’une insonorisation accrue grâce à un toit rigide. Ou bien ils misent sur une allure nouvelle qui fera tourner les têtes. Il y a même ces rares amateurs de conduite sportive qui veulent tout simplement un petit bolide « quatre saisons ». C’est pour eux que Mazda propose la nouvelle MX-5 RF (« Retractable Fastback »), une variante de la décapotable. La RF succède à la MX-5 PRHT (« Power Retractable Hard-Top »), le coupé-cabriolet offert jusqu’à l’arrivée de l’actuelle MX-5. Or, alors que la PRHT calquait largement l’apparence du roadster d’alors avec son toit aux formes rondelettes, la RF, elle, adopte la silhouette trompe-l’œil d’un coupé. Mais son toit est bel et bien escamotable.

Photo courtoisie Mazda

13 SECONDES POUR FAIRE APPARAÎTRE LE CIEL

Le toit rigide de la MX-5 RF permet de découvrir l’habitacle en 13 secondes seulement. Une succession de mouvements, qui ressemble à une succession d’arabesques, permet à ses éléments de faire disparaître ses sections frontale et centrale derrière les sièges, avant que la section arrière ne reprenne sa place initiale en adoptant l’apparence d’un toit « targa ».

Cette opération peut s’effectuer en roulant jusqu’à 10 km/h. Pour des raisons de sécurité, le mécanisme du toit ne peut pas être actionné lorsque la voiture est en marche arrière ou lorsque le coffre est ouvert.

L’opération inverse ne prend pas plus de temps et le toit se verrouille sans intervention du conducteur à la partie supérieure du pare-brise. De plus, les vitres des portières, qui s’abaissent automatiquement durant ces opérations, reprennent ensuite leur position originale.

Ce toit escamotable n’alourdit guère cette Mazda. Constitué d’aluminium pour sa section avant, d’acier pour sa partie centrale et de composite préimprégné pour l’arrière, il n’ajoute que 45 kg à la masse. De plus, il ampute le volume utile du coffre de 3 L seulement (127 L au lieu de 130). Ce coffre est petit, en effet. Même la Smart Fortwo a un coffre (transformable) plus volumineux (260-350 L). Cependant, les férus de MX-5 savent qu’un aller-retour Montréal-Miami avec cette voiture est réalisable. Il suffit d’adopter la formule « bikini-brosse à dents » et de faire un arrêt au centre commercial si nécessaire !

Photo courtoisie Mazda

DES DOTATIONS ATTRAYANTES

Le modèle RF dément un peu le concept du roadster abordable puisqu’il coûte plus de 40 000 $ une fois la facture finale établie. Les prix de base de cette nouveauté (qu’on ne retrouve pas dans la gamme de la Fiat 124 Spider, une jumelle de la décapotable) vont de 38 800 à 42 200 $, alors que ceux de la MX-5 décapotable s’étalent de 31 900 à 39 200 $.

Le constructeur n’offre d’ailleurs que deux niveaux de dotation bien garnis pour la RF : les GS et GT, qui sont également proposés pour la MX-5 décapotable. En somme, les MX-5 RF ont essentiellement les mêmes caractéristiques que leurs contreparties à toit souple et leur prix est majoré de 3000 $ à cause du toit escamotable.

Ces deux versions ont des jantes en alliage de 17 po, plutôt que celles 16 po de la MX-5 GX décapotable d’entrée de gamme. Elles ont aussi un système de guidage incorporé à leur chaîne d’infodivertissement dotée d’un écran tactile de 7 po et d’une molette de contrôle posée sur la console centrale (là où le conducteur repose son bras droit...). Leur dotation comprend également un renfort de tourelle d’amortisseur, qui ajoute à la rigidité du châssis, un différentiel à glissement limité et une suspension à réglages sport munie d’amortisseurs Bilstein.

La dotation de la MX-5 RF GS peut être bonifiée en ajoutant l’ensemble optionnel Sport (4400 $), qui comprend des jantes en alliage BBS au fini noir satiné et des freins avant Brembo, de même que des sièges chauffants sport Recaro garnis de cuir et d’Alcantara.

La MX-5 RF GT, par ailleurs, mise sur le luxe associé à une sellerie de cuir, une chaîne audio Bose à neuf haut-parleurs (y compris dans les appuie-têtes) et un climatiseur automatique. De plus, aux dispositifs d’aide à la conduite qu’elle partage avec la version GS (surveillance des angles morts et du trafic transversal arrière) s’ajoute un système d’alerte de louvoiement, un rétroviseur antiéblouissement côté conducteur et des phares à changement automatique du faisceau.

L’acheteur de cette version peut aussi rehausser sa dotation en optant pour l’ensemble optionnel Grand Sport (3600 $). Il ajoute les jantes BBS et les freins haute performance Brembo de l’ensemble Sport de la GS, mais aussi des sièges baquets habillés de cuir Nappa auburn et un toit noir piano, deux attributs qui distinguent cette MX-5 du lot.

Rappelons enfin que la Mazda MX-5 bénéficie d’une excellente valeur de revente et qu’elle est couverte par la seule garantie sans limite de kilométrage offerte au Canada.

Un million de MX-5 et ça continue

Photo courtoisie Mazda

Le 22 avril 2016, Mazda fabriquait la millionième MX-5. Cela se passait dans une usine Mazda de Hiroshi­ma, 27 ans après l’entrée en production de l’emblématique roadster japonais, en avril 1989.

Pour souligner ce jalon, en 2016, la millionième MX-5 a été trimballée dans une succession d’événements organisés dans divers pays. On l’a vue, par exemple, au Festival des fleurs d’Hiroshima, au Festival de la vitesse de Goodwood, au Royaume-Uni, en Australie, dans une dizaine de villes des États-Unis, mais au Canada elle n’a fait qu’un seul arrêt : à Toronto. Durant cette tournée mondiale, plus de 20 000 admirateurs ont apposé leur signature sur cette voiture avant qu’elle ne soit rapatriée au Musée Mazda, au Japon.

Depuis son lancement en 1989, la MX-5 a obtenu plus de 250 récompen­ses dans le monde entier, dont les titres de Voiture mondiale de l’année et le Design automobile mondial de l’année en 2016, attribués au modèle actuel.

En mai 2000, cette Mazda s’est même retrouvée dans le Livre des records Guinness sous la rubrique du « Cabriolet sportif biplace le plus vendu au monde » avec 531 890 exemplaires vendus. Le constructeur n’imaginait sans doute pas dépasser le million d’exemplaires 16 ans après !

Mazda MX-5 RF

Prix de base

38 800 $ (MX-5 RF GS); 42 200 $ (MX-5 RF GT).

Transport et préparation

1795 $

Groupe motopropulseur

L4 DACT, 2,0 L, 155 ch à 6000 tr/min, 148 lb-pi à 4600 tr/min. Boîte de vitesses manuelle ou automatique à 6 rapports. Roues arrière motrices.

Particularités

Suspension indépendante aux quatre roues. Freins à disque aux quatre roues. Antiblocage de série. Pneus : 205/45R17.

Cotes

Empattement : 2309 mm; longueur : 3914 mm; largeur : 1918 mm; hauteur : 1245 mm. Poids : 1114-1131 kg. Capacité du réservoir : 45 litres. Volume du coffre : 127 L. Consommation moyenne (constructeur; BVM) : 8,0 L/100 km.

Concurrence

Fiat 124 Spider

Mini Cabriolet

Volkswagen Beetle cabriolet

Points forts

Voiture qui colle à la route

Boîte manuelle superbe

Silhouette élégante

Excellente valeur de revente

Points faibles