Le royaume de Dieu est grand et accueillant

Vous êtes dure quand vous vous adressez à ceux et celles qui tentent de vous prouver l’existence de Dieu. D’autant plus qu’on ne peut pas donner la preuve de son existence même si elle est évidente. Imaginez que vous êtes en pleine forêt, que vous apercevez une tente, et en face de celle-ci, les cendres d’un feu de camp. Vous savez alors et avec certitude, sans que personne ne vous l’ait dit, que quelqu’un, un être humain pas juste un singe, est passé en ce lieu. Qu’aurait à ajouter la science pour vous convaincre de cela?

Au dernier instant de votre vie, vous comme n’importe quel croyant, partirez avec une dernière volonté, celle de vivre pour l’éternité. Non je n’en ai pas la preuve, mais il en sera ainsi que vous le croyez ou pas. Quelle tristesse ce sera pour vous d’avoir passé une bonne partie de votre vie à refuser des évidences dont j’ai la conviction et la preuve personnelle qu’elles existent.

L’esprit est le nid des pensées, et les mots sont comme les plumes colorées des oiseaux qui prennent leur envol avec pour seul itinéraire de partir d’un esprit pour aller vers un autre. En voyant dans le ciel l’oiseau de l’amour accompagné par les oiseaux de la vérité et de la paix, on reconnaît tout de suite l’origine divine. Exactement comme lorsqu’on est devant les cendres du feu de camp. Bonne réflexion.

Gilbert

Mon cher Gilbert, la croyance ça ne se prouve pas. C’est quelque chose de totalement irrationnel. À l’image même d’un texte dans lequel vous prenez un fait existant comme la tente et le feu de camp, un fait totalement réaliste, pour prouver l’existence de quelque chose d’immatériel. Vous tentez d’imposer vos vues sur l’existence de Dieu tout en vous contredisant par des phrases comme « ...non je n’en ai pas la preuve » et « ...j’ai la conviction et la preuve personnelle qu’elles existent. »

Chacun a le droit de croire en ce qu’il veut et j’ai toujours eu le plus grand respect pour les croyants qui m’écrivent. Mais tout comme vous avez le droit de croire en Dieu, je trouve assez déplacé que vous ne m’accordiez pas celui de ne pas y croire. Et surtout de m’imposer votre vérité en utilisant des images qui relèvent d’un imaginaire infantile débridé. Je terminerai en citant une phrase de Proust « La croyance qu’on pourra revenir vivant du combat aide à affronter la mort. »