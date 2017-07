Les incontournables de la semaine

1 La fête populaire

Festirame

La ville d’Alma vibre au rythme de Festirame, ce festival qui propose spectacles, activités sportives et animation dans le centre-ville de la capitale jeannoise. Encore cette année, plusieurs gros noms de la chanson québécoise et de l’humour se donnent rendez-vous à Alma.

2 Le rendez-vous culturel

Pow-wow de Mashteuiatsh

Le Grand rassemblement des Premières Nations au Pekuakami, que l’on nomme aussi le Pow Wow, perpétue une tradition culturelle millénaire. Mashteuiatsh a toujours été reconnu comme un carrefour important en ce moment précédant la montée en territoire des ilnus. Toute la population est invitée à venir assister aux danses de pow-wow, spectacles, compétitions sportives traditionnelles et expositions d’artisanats.

3 Le rendez-vous convivial

Le Festival des vins

Depuis quelques années, ce rendez-vous s’impose de plus en plus comme un incontournable pour les passionnés de vins. Le Festival des vins de Saguenay, dont c’est déjà la 11e édition, sera de retour du 13 au 15 juillet prochains. Pour quelques dollars, ce festival est l’occasion de découvrir des petits producteurs de vins et des vignobles prestigieux, qui viennent de partout dans le monde.

4 La grande visite

Visite de voilier à La Baie

La Baie recevra de la visite bien spéciale la fin de semaine prochaine au quai d’escale et dans le village portuaire : celle d’un grand voilier. Cet été, ces géants des mers feront escale dans les ports canadiens et la population régionale pourra visiter un de ces bateaux à La Baie le 15 juillet.