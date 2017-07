Originaires de Belgique et vivant au Québec depuis 14 ans, Frédéric Nys et sa conjointe Chantal Dispas ont ouvert leur pâtisserie artisanale en plein cœur du centre-ville de Trois-Rivières en 2006 et depuis, l’entreprise est devenue un lieu incontournable à la fois des citoyens et des touristes.

Alors que Frédéric a travaillé dans de grands et prestigieux endroits, comme l’Hôtel Reine Elizabeth de Montréal, son rêve d’avoir sa propre pâtisserie était pour un lui un besoin viscéral. C’est à l’âge de 15 ans qu’il a acquis ses premières armes dans une boulangerie. De fil en aiguille, la pâtisserie s’est imposée d’elle-même.

« Ce que j’aime, avec ma pâtisserie, c’est de pouvoir faire ma production le matin et ensuite d’avoir ce contact chaleureux avec la clientèle. La pâtisserie, ça donne le sourire, c’est quelque chose de joyeux », explique de prime abord Frédéric­­­ Nys.

Saveurs belges

On y retrouve, sous un même toit, des produits tant salés que sucrés. La clientèle peut s’y procurer des sandwichs maison, des chocolats fins, des pains, des pâtisseries et même des salades, des quiches et des pizzas. Et bien sûr, la Belgique se fait ressentir grandement dans les créations de la maison avec, entre autres, les populaires gaufres de Liège ainsi que les viennoiseries. Entre les traditionnels éclairs au chocolat et les millefeuilles se retrouve le gâteau Symphonie, un entremets qui était le plus populaire dans la pâtisserie où Frédéric a travaillé dans sa jeunesse. Ainsi, en la proposant parmi ses pâtisseries, c’est comme s’il offrait un coup de cœur de sa Belgique natale à sa fidèle clientèle québécoise.

« Au Québec, les gens aiment goûter. C’est la même chose pour les desserts, mais ce volet est beaucoup moins évolué qu’en Europe, par exemple. Ici, les gens voient des choses différentes et ils vont y goûter, mais n’en reprendront pas forcément. Mais tranquillement, les choses changent, les goûts aussi. Ils reviennent souvent à la crème pâtissière ou au chocolat, mais au moins ils essaient. »

Parmi les saveurs les plus populaires dans le domaine de la pâtisserie belge, on dénombre bien sûr le spéculoos. Ce petit biscuit à la cannelle est principalement servi, en Europe, avec un thé. Une tartinade commerciale de spéculoos est proposée aux clients de l’entreprise qui en raffolent de plus en plus et qui n’hésitent pas à l’étendre joyeusement sur une tranche de pain grillé et ensuite de la recouvrir de tranches de banane. De quoi obtenir des saveurs belges avec une petite touche québécoise.

Fièrement trifluvien

Au printemps 2011, Frédéric et Chantal ont reçu l’Ordre du mérite du commerce du détail lors du 18e congrès annuel du Conseil québécois. Cette mention leur a été remise dans le but de souligner leur travail inspirant d’entrepreneurs et de gestionnaires œuvrant dans le commerce du détail, soulignant ainsi leur sentiment d’appartenance­­­ à leur communauté.

En plus d’œuvrer au sein de leur entreprise, le couple Dispas-Nys est fier de s’impliquer dans la collectivité trifluvienne.

«Où serai-je dans cinq ans ? Ici, à Trois-Rivières­­­, dans ma pâtisserie, à faire ce que j’aime le plus, c’est-à-dire à confectionner des gâteaux, des quiches, des viennoiseries, tout en servant notre fidèle et précieuse clientèle. » Force est d’admet­tre qu’à voir les sourires et les yeux pétillants de ses clients lorsqu’ils franchissent le seuil de la porte, Frédéric a bien raison d’affirmer qu’être pâtissier, c’est un métier qui sait rendre les gens heureux.

Tiramisu au café et au spéculoos

Ingrédients

3 œufs

4 c. à soupe de sucre granulé

250 g de mascarpone

Environ 50 spéculoos

3 c. à soupe de beurre fondu

1 tasse de café fort

Préparation

■ Séparer les blancs d’œufs des jaunes. Monter les blancs en neige avec 1 c. à thé de sucre.

■ Mélanger les jaunes avec le restant du sucre. Ajouter le mascarpone.

■ Ajouter les blancs en mélangeant délicatement

■ Émietter la moitié des biscuits et les mélanger avec le beurre fondu.

■ Ajouter environ 1 c. à soupe de café et mélanger dans la préparation de biscuit.

■ Dans un plat (ou dans des coupes individuelles), mettre une couche de préparation de biscuit et de beurre dans le fond. Recouvrir de crème.

■ Tremper les autres biscuits entiers dans le café et les disposer­­­ sur la crème.

■ Recouvrir les biscuits trempés avec le restant de la crème de mascarpone.

■ Saupoudrer le tout de cacao.

■ Mettre au réfrigérateur quelques heures avant de déguster.