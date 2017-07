Plus de geeks que jamais

Un géant de sept pieds, un Hulk aux muscles gonflés et un clown incroyablement terrifiant : voilà quelques-uns des personnages qu’ont choisi d’incarner les 58 000 geeks qui ont convergé vers le Palais des congrès ce week-end pour l’édition la plus courue du Comiccon de Montréal.

Alors que l’événement se tenait pour la neuvième année, les amateurs de jeux vidéo, de bandes dessinées et de science-fiction ont été plus nombreux que jamais à y défiler dans leurs plus beaux costumes.

Selon Elizabeth Jutras, directrice des communications et cofondatrice du Comiccon de Montréal, la popularité de cette édition serait notamment attribuable aux importantes têtes d’affiche qui étaient présentes.

John Rhys-Davies, le meilleur ami d’Indiana Jones et Gimli dans Le Seigneur des anneaux, a notamment ravi le public grâce à sa grande générosité. Patrick Stewart, le professeur vénéré des X-Men, et David Tennant, le dixième docteur dans Docteur Who, ont également attiré les foules.

Des centaines d’heures de travail

Photo Catherine Montambeault

Uliana Ulyanko, Estelle Foisy et Josée de Bellefeuille ont consacré chacune près de 500 heures de travail à la confection des costumes du jeu vidéo League of Legends qu’elles portaient dimanche.

De loin, les trois amies de Montréal semblaient être vêtues de véritables armures en métal. En vérité, leurs costumes et leurs armes avaient plutôt été entièrement faits à la main à partir de thermoplastique et de feuilles de mousse.

« Quand on utilise du thermoplastique, ça peut nous coûter 300 ou 400 $ par costume, indiquait Estelle. Mais pour ceux-là, on a utilisé surtout de la mousse EVA, un matériau qui coûte beaucoup moins cher et qu’on moule avec un fusil à chaleur. »

Victimes de leur popularité

Photo Catherine Montambeault

Même si elles se sont rendues au Comiccon vendredi, samedi et dimanche, Meagan Kelly et Emily Racette n’ont en fait passé que quelques minutes à l’intérieur du Palais des congrès au cours du week-end.

Dès que les deux amies montréalaises se sont approchées du centre de conférences vendredi, déguisées en Harley Quinn et Poison Ivy, des dizaines de personnes se sont massées autour d’elles pour les prendre en photo. Ce manège s’est poursuivi jusqu’en fin de journée, dimanche, alors que les jeunes femmes de 24 et 23 ans incarnaient des versions féminines d’Hercule et d’Hadès. « Qu’autant de gens veuillent prendre des photos avec nous, c’est le plus beau compliment qu’on peut recevoir », a dit Emily Racette, qui tenait en laisse une réplique de Cerbère, le chien à trois têtes de la mythologie grecque.

Les personnages de son roman prennent vie

Photo Catherine Montambeault

Pour promouvoir son premier roman intitulé L’Éveil, l’auteure Atriana Reeves a donné vie aux personnages qu’elle a créés en demandant à des acteurs de les incarner.

Ce sont donc sept hommes et femmes plus mystérieux les uns que les autres qui marchaient aux côtés de la Montréalaise à l’occasion du Comiccon. Ceux-ci sont issus de la saga Ze-ther, dont le premier tome est paru en novembre dernier.

« C’est une science-fiction, dans le style de La Matrice et de Hunger Games, qui va devenir une série web prochainement, a annoncé Atriana Reeves. Par contre, je ne peux pas encore dire où ça va être diffusé. On en a aussi fait une bande dessinée, qui va sortir à l’automne. »