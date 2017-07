Rouge : pour l’amour du cirque

C’est à un spectacle à la fois dynamique et romantique que Montréal complètement cirque convie le public à la place Émilie-Gamelin, dans le cadre de sa programmation extérieure gratuite. Inspirée par l’amour et la passion, cette nouvelle création d’Anthony Venisse, intitulée Rouge, a de quoi ravir petits et grands.

Présenté dans une nouvelle structure pyramidale, composée de conteneurs vides à travers lesquels les acrobates circulent comme ils le feraient sur un immense terrain de jeu, ce spectacle de 30 minutes brille par son énergie.

Interpellé dès les premières minutes de la représentation, le public est rapidement submergé par l’univers de Rouge. Le fait que la plupart des artistes (qui sont une trentaine en tout) se produisent à travers les spectateurs, et ce, avant même de mettre les pieds sur la structure, y est pour beaucoup.

On a aussi fait un effort, à la création, pour que certains numéros se déroulent au-dessus des gens grâce à une tyrolienne. Nous avons eu droit, notamment, à une magnifique démonstration de tissu aérien en duo, un moment d’une grande beauté, empreint de tendresse.

Coup de cœur

Notre coup de cœur de la soirée va au numéro de mât chinois, érigé au sommet de la pyramide, qui nous a permis d’admirer les artistes avec, en toile de fond, le ciel et le décor urbain. À cet instant précis, nous nous sommes estimés chanceux de pouvoir assister à ce genre de démonstration circassienne en plein cœur de la métropole, et ce, tout à fait gratuitement.

Nous avons également eu un plaisir fou à regarder les acrobates se déchaîner à travers la structure, lors des transitions et du numéro final, notamment. Leur énergie, hautement contagieuse, contrebalance à merveille les tableaux qui misent davantage sur l’émotion.

Le côté immersif de Rouge n’est pas étranger à celui des Minutes complètement cirque... numériques, spectacle déambulatoire qui précède chacune des représentations offertes à la place Émilie-Gamelin.

Présentées sur la rue Saint-Denis, entre la rue Ontario et la place Pasteur, les Minutes permettent au public de côtoyer les artistes (les mêmes que ceux de Rouge) et de prendre part à leur prestation grâce à l’application Quand la foule devient cirque.

Même si nous avons effectué le parcours dans une certaine confusion, les yeux rivés sur notre téléphone, nous avons eu beaucoup de plaisir à les suivre sous le regard amusé des clients qui se trouvaient aux différentes terrasses de la rue Saint-Denis. Une belle expérience à vivre en famille.

Tous les détails concernant l’horaire de Rouge et des Minutes complètement cirque... numériques se trouvent sur le site montrealcompletementcirque.com