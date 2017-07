Une pièce en milieu hostile

Pour ceux qui souhaiteraient vivre l’expérience d’un voyage en Antarctique sans avoir à en subir les inconvénients, la pièce Antarctique solo est peut-être pour vous. Tirée de l’œuvre de Brian Perro, elle raconte le périple de l’aventurier Frédéric Dion au pôle Sud.

Le livre Antarctique solo de Brian Perro, paru en 2015, met de l’avant le parcours d’un homme qui n’a pas froid aux yeux. L’aventurier, qui était déjà parti à la conquête de plusieurs milieux hostiles, avait choisi ­d’affronter en solo le continent le plus froid et le plus venteux au monde, l’Antarctique. Mieux encore, il a ­choisi de parcourir le centre du continent blanc en une cinquantaine de jours, en ski tiré par un cerf-volant, sur une distance de plus de 4000 km.

« C’est Brian Perro qui a eu l’idée d’en faire une pièce de théâtre à Shawinigan », souligne Pierre-­François Legendre, à qui on a confié la mise en scène. Et pour raconter le ­périple de l’aventurier Frédéric Dion, on a fait appel au comédien Rémi-Pierre Paquin.

« Frédéric Dion est un assoiffé d’aventure », lance le metteur en scène. « Son voyage en Antarctique était son plus grand rêve. »

THÉÂTRE OU CONFÉRENCE ?

À mi-chemin entre la pièce de théâtre et la conférence, ce spectacle, qui compte un aspect documentaire, est aussi teinté d’humour.

« C’est un mélange de plusieurs choses avec un peu de fiction, mais principalement, il s’agit d’un objet théâtral unique, inspiré d’un fait vécu », précise-t-il.

Le récit qui sera raconté sur scène portera sur les pires moments qu’a connus l’homme, tandis qu’il tentait de joindre le pôle Sud géographique. Surpris par une rafale de vent, il perd son traîneau qui contenait tout son matériel de survie. « La corde qui le relie à son traîneau s’est cassée en plein blizzard », dévoile le metteur en scène. À partir de là, l’homme solitaire, qui se bat contre le froid polaire et la poudrerie, n’a qu’une vingtaine de minutes ­devant lui pour retrouver ses vives et son ­équipement, sans quoi le traîneau sera enseveli par la neige et ­demeurera introuvable. Sans ­protection, le froid aura raison de lui. On apprend que les spectateurs vivront de multiples sauts dans le temps.

PLUSIEURS DÉFIS

Si les défis pour l’explorateur ont été nombreux, Pierre-François Legendre a également eu son lot de ­défis, afin de mener à bien son projet sur scène. « Représenter ­l’Antarctique sur scène est déjà un grand défi », fait ­remarquer celui qui a eu carte blanche pour ­monter son spectacle. Pour ajouter au ­réalisme, des ­projections vidéo ­fournies par l’aventurier ont été ­ajoutées.

Mais au-delà des péripéties, des aventures et des anecdotes, la pièce devrait également ­transporter les spectateurs dans un voyage ­d’émotions de l’aventurier, puisque celui-ci a également dû faire face à des épreuves psychologiques. « C’est aussi un grand voyage intérieur », révèle Pierre-François Legendre.