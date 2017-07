Venezuela: l’opposant Lopez «très affaibli» après une infection généralisée

La figure emblématique de l’opposition vénézuélienne Leopoldo Lopez, assigné à résidence après être sorti samedi de prison, est très affaibli» par une infection généralisée dont il a souffert en détention, a déclaré dimanche son père à l’AFP.

«Il est très affaibli parce qu’il a eu une infection généralisée en prison», a dit Leopoldo Lopez Gil à Madrid après s’être entretenu au téléphone avec son fils.

Leopoldo Lopez et d’autres prisonniers «ont souffert de vomissements pendant plus d’une semaine» et l’opposant de 46 ans «a perdu quatre ou cinq kilos» avant de sortir de prison samedi, a ajouté son père qui réside dans la capitale espagnole depuis que le gouvernement de Mariano Rajoy lui a accordé la nationalité espagnole en 2015.

La Cour suprême vénézuélienne avait annoncé samedi que l’opposant avait été autorisé à sortir de prison «pour raisons médicales» et qu’il était assigné à résidence à son domicile à Caracas. Cette décision est intervenue dans un contexte de grave crise économique, politique et institutionnelle au Venezuela.

Leopoldo Lopez avait été condamné en 2014 à quasiment 14 ans de prison pour « incitation à la violence» pendant des manifestations contre le chef de l’État, Nicolas Maduro, de février et mai 2014 qui s’étaient soldées par 43 morts.

Les manifestations de l’opposition qui se succèdent depuis 100 jours contre le président socialiste ont fait 91 morts.

«Cent jours et je reste en rébellion contre la tyrannie», pouvait-on lire sur des pancartes brandies par nombre des quelque 2000 manifestants rassemblés dans l’est de Caracas.

«Nous arrivons aujourd’hui au centième jour de résistance au Venezuela et nous continuons à manifester dans la rue avec encore plus de fermeté face au plébiscite» que Nicolas Maduro entend organiser, a déclaré le député Juan Andres Mejia, au cours d’une conférence de presse du mouvement d’opposition MUD.

L’opposition prépare une consultation populaire symbolique le 16 juillet contre le projet d’assemblée constituante voulue par Nicolas Maduro et que la Table de l’unité démocratique (MUD) qualifie de «fraude» du chavisme (du nom d’Hugo Chavez, président de 1999 à sa mort en 2013) pour maintenir «une dictature».