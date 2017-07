Vincent C poursuit sa conquête de la France

L’humoriste et magicien québécois Vincent C passera tout l’automne à Paris avec une série de 53 spectacles, en plus d’y tourner une émission spéciale pour la chaîne Comédie+.

« C’est une belle porte d’entrée pour éventuellement faire de plus grandes salles et emmener mon spectacle en tournée », explique Vincent C en entrevue au Journal.

Au Théâtre Apollo

D’octobre à janvier, il se produira au Théâtre Apollo, une salle de 400 places en plein cœur du 11e arrondissement, à raison de quatre soirs par semaine. Il y offrira une version condensée de son spectacle Magicien pour adultes qu’il présente à travers le Québec depuis maintenant deux ans.

Le titre sera revu pour le marché français, tout comme certains gags qui devront être adaptés en raison de références culturelles plus précises. L’essentiel du spectacle demeurera tout de même intact, assure-t-il. Les Français goûteront donc à son mélange d’humour et de « magie trash » qui lui a déjà valu deux Mandrakes d’or, considérés là-bas comme les « Oscars de la magie ».

90 minutes pour Comédie+

Vincent C profitera également de son séjour en France pour tourner Les Paris de Vincent C, une émission spéciale de 90 minutes (ou prime dans le vocabulaire des Français) pour la chaîne spécialisée Comédie+. Il y sillonnera les rues de la Ville Lumière, où il croisera une série de personnalités connues qu’il pourra piéger ou mystifier au moyen de tours de magie.

« C’est une émission que j’ai écrite moi-même, alors ça va me permettre de montrer davantage ma personnalité et qui je suis. Et ça me donnera également la chance de présenter mes endroits préférés de la ville », explique-t-il.

Aucune date de diffusion n’a encore été avancée, mais une annonce devrait être faite prochainement.

Avant de partir pour la France, Vincent C présentera son spectacle Magicien pour adultes au Théâtre Jean-Duceppe de la Place des arts le 28 juillet.