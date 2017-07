10 trucs pour prévenir le vol en voyage

La semaine dernière, je vous disais comment remplacer un passeport volé pendant un voyage. Voici maintenant quelques trucs pour prévenir le vol lorsque vous êtes à l’étranger, mais sachez bien que malgré toutes les précautions prises, les voleurs sont organisés et ont de nombreux trucs.

1. Ne gardez pas toutes vos cartes et vos identifications en un seul endroit. Par exemple, placez une carte de crédit avec votre passeport et une copie de votre permis de conduire. Dans un autre endroit, gardez l’original de votre permis de conduire, une copie de votre passeport et une autre carte de crédit. Ainsi, en cas de vol, vous aurez toujours de quoi payer et vous pourrez également vous identifier.

2. Faites une photocopie de tous vos autres documents importants (passeport, permis de conduire, assurance voyage, billet de retour, numéros du service à la clientèle de vos cartes de crédit, etc.) et placez le tout sur une clé USB que vous gardez dans un autre endroit ou qu’un de vos compagnons de voyage conserve avec lui. Faites également parvenir ces copies aux membres de votre famille les plus susceptibles de répondre rapidement en cas d’urgence.

3. Avant le départ, rendez-vous sur le site www.international.gc.ca et prenez en note les noms et adresses du consulat ou de l’ambassade dans le pays où vous vous rendez. Vous pouvez même les aviser de votre arrivée et de la durée de votre séjour. Sachez que le gouvernement du Canada est tenu de vous aider en cas de problèmes. Non seulement on pourra remplacer votre passeport, mais on peut fournir les coordonnées des services policiers et médicaux, et même offrir une aide financière par le virement de fonds.

4. Ne transportez pas et surtout ne payez jamais en retirant un billet d’une grosse liasse. Utilisez plutôt les distributeurs et ne retirez pas de trop gros montants à la fois.

5. Ne gardez sur vous que la copie de votre passeport, une carte de crédit et un peu d’argent liquide. Tous les autres documents, laissez-les dans le coffre de l’hôtel. Si vous voyagez en auto, disséminez les documents dans différents sacs et poches.

6. À moins d’avoir à demander un renseignement, évitez de vous afficher comme touriste. Essayez plutôt de donner l’impression de bien connaître l’endroit et surtout, portez des vêtements qui ne crient pas au monde entier que vous êtes en vacances.

7. En arrivant dans la ville, rendez-vous dans un magasin ou une épicerie qui emballe les achats dans un sac identifié avec leur logo. Utilisez ce dernier pour transporter votre appareil photo ou vos guides de voyage.

8. De nombreuses applications (Google, Maps.me) permettent désormais de préparer son itinéraire avant de quitter la maison ou l’hôtel. Consulter son cellulaire ou une feuille n’a pas la même portée pour vous identifier comme touriste que de fouiller dans un guide de voyage.

9. À la réception de l’hôtel, demandez une carte de la ville et une carte de l’hôtel avec son adresse et son numéro de téléphone. Gardez-la toujours sur vous. En cas de problème, même si vous ne parlez pas la langue, il suffira de la présenter au taxi.

10. Enfin, ne devenez pas parano. Agissez comme vous le faites dans la vie de tous les jours. S’il est possible de croiser des voleurs, des fraudeurs et des arnaqueurs en voyage, ça peut également arriver chez soi. Soyez prudent, mais détendez-vous et profitez du voyage !