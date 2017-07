21 choses qui vous feront tomber en amour avec l’Irlande

Ce n’est pas difficile de tomber sous le charme de l’Irlande et de l'Irlande du Nord. On débute avec une pinte de Guinness pour oublier la météo capricieuse. Et on poursuit avec ceci:

1. Les falaises de Moher

Elles longent l’Atlantique sur 8 km et font jusqu’à 214 m de haut.

2. La Chaussée des Géants

En Irlande du Nord, 40 000 colonnes de basalte qui s’avancent dans la mer.

3. Les paysages du Connemara

Cette région au nord de Galway est particulièrement sauvage.

Une publication partagée par Malthe Rendtorff Zimakoff (@malthezimakoff) le 5 Juil. 2017 à 8h22 PDT

4. Le «full irish breakfast»

Il comprend le «black pudding» (boudin) et le «white pudding» (saucisse de gras de porc, de viande de porc et d’avoine). Rien de mieux pour se remettre d’une soirée au pub.

Une publication partagée par Grace (@gracehoyi) le 13 Mai 2017 à 1h23 PDT

5. Les pubs et la musique traditionnelle

Évidemment.

Une publication partagée par Jonathan Olofsson (@jonaaolofsson) le 28 Juin 2017 à 2h36 PDT

6. La Guinness Storehouse de Dublin

Pour tout savoir sur la fameuse stout.

Une publication partagée par mary jenkins (@thejenkys) le 5 Juil. 2017 à 16h21 PDT

7. Le surf

L’Irlande est une super destination surf. Mais il ne faut pas être frileux.

Une publication partagée par Sarah Bergeron-Ouellet (@sarahb_o) le 5 Juil. 2017 à 5h12 PDT

8. Le château Dunluce

Les ruines d’un château des années 1500 construit en haut d'une falaise, en Irlande du Nord.

Une publication partagée par Ireland Ⓜ️ (@ga11mck) le 4 Juil. 2017 à 8h26 PDT

9. Dublin

Il ne faut pas manquer la capitale et le quartier Temple Bar.

10. Les îles Skellig

Vous les avez vues à la fin de Star Wars: The Last Jedi. L'une des deux abrite un monastère de pierre du 6e siècle.

Sarah Bergeron-Ouellet

11. Ben Bulben

La montagne «plate» du comté de Sligo.

Une publication partagée par julia (@woodfolkk) le 21 Mai 2017 à 14h03 PDT

12. Les moutons en liberté

13. Le pont de corde Carrick-a-Rede

Suspendu à 30 m des flots, il a été construit par un pêcheur de saumon en 1755. Bonne chance!

Une publication partagée par Neel (@travelwithneel) le 11 Mai 2017 à 4h31 PDT

14. Les petites routes panoramiques

La Sky Road, la Slea Head Drive, la Causeway Coastal Route, le Ring of Kerry....

Une publication partagée par CANOE_VOYAGES (@canoe_voyages) le 19 Mai 2016 à 11h22 PDT

15. L’abbaye de Kylemore

Comme sur les cartes postales.

Une publication partagée par Kylemore Abbey and Garden (@kylemoreabbey) le 29 Mai 2017 à 0h45 PDT

16. Les îles d’Aran

Trois îles au large de Doolin, à parcourir idéalement à vélo.

Une publication partagée par Aimee N (@mtnmantras) le 3 Juil. 2017 à 7h59 PDT

17. Fungie le dauphin solitaire

En liberté dans la baie de Dingle, c’est la grosse vedette du village du même nom. Des croisières sont offertes juste pour aller le voir et on vous rembourse s’il ne se pointe pas!

Une publication partagée par Dingle Dolphin Tours (@fungie_the_dolphin) le 24 Avril 2017 à 12h52 PDT

18. Les collines vertes à l’année

L'Irlande n'est pas surnommée l'île d'Émeraude pour rien.

Une publication partagée par Ireland (@tourismireland) le 31 Mai 2017 à 4h16 PDT

19. Les bains d’algues vintage de la Kilcullen’s Bath House d’Enniscrone

Flotter dans un bain rempli d’algues dans un spa ayant gardé la «technologie» de 1912 ne vous fera peut-être pas tomber en amour avec l’Irlande, mais on vous promet que c’est un peu drôle. Et que vous aurez la peau douce.

20. La Conor Pass dans la péninsule de Dingle

Le plus haut col du pays.

Une publication partagée par Joe Reid (@jamreid11) le 22 Juin 2017 à 10h56 PDT

21. Strandhill Beach et les autres plages

L'eau est froide, mais les plages sont nombreuses sur les côtes irlandaises.