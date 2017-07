DUVAL, Ginette



À l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, quelques jours après son père René, est décédée, le 9 juillet 2017, Mme Ginette Duval, conjointe de M. André Lemonde.Elle laisse dans le deuil son fils Jean-Pierre (Stéphanie Lacasse), sa fille Julie, ses petits-enfants Alycia, James, Angélique, Shawn, Chanelle, Alexis et Ayden. Elle laisse également ses soeurs Ghislaine (Gérard Vinet), Jeannette (Michel Beauchamp) et Lise, les enfants de son conjoint, Sophie, Serges et Martine Lemonde, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe:le mardi 11 juillet 2017, conjointement avec son père René, de 18h à 22h et mercredi le 12 juillet dès 10h, suivi des funérailles à 13h, en l'église Ste-Maria-Goretti, 16228, Terr. Maria-Goretti.