5 spectacles à voir au FEQ

Amadou et Mariam

Photo courtoisie Hassan Hajjaj

Il paraît qu’à Québec, on aime juste le heavy métal et le hockey. Défaisons ce mythe tenace et injustifié. Pendant le FEQ, les soirées de musique world de place d’Youville attirent généralement de grandes foules et comptent parmi les plus festives. Une suggestion ? Si vous ne pouvez pas voir Amadou et Mariam au Métropolis, jeudi, venez corriger le tir en plein air à Québec, vendredi.