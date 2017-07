C’est la fin de la récréation pour les emprunteurs déjà endettés

Alors que la Banque du Canada s’apprête à dévoiler son nouveau taux directeur, les institutions financières n’ont pas attendu pour réagir, ce qui pourrait signifier la fin de la récréation pour les ménages, plus endettés que jamais.

Certaines institutions comme la Banque Royale du Canada ont ajusté à la hausse leurs taux hypothécaires.

« On a des données de croissance économique très fortes au premier trimestre qui continuent au deuxième trimestre. Il y a beaucoup moins d’inquiétude qu’il y avait par le passé pour l’économie canadienne », a déclaré Jimmy Jean, économiste principal chez Desjardins, comme quoi le temps était peut-être venu de procéder à un raffermissement.

Desjardins s’attend à un relèvement du taux directeur de 25 points de base mercredi. Une autre hausse pourrait survenir à l’automne. Concrètement, une hausse de 1 % du taux hypothécaire signifierait une augmentation de 624 $ à 684 $ par année, pour une hypothèque de 300 000 $. Avec un ratio d’endettement des ménages québécois qui avoisine les 170 %, la hausse des taux d’intérêt en inquiète plusieurs.

Une hausse qui ne surprend pas

« On serait mieux de faire de l’éducation plutôt que de contrôler l’endettement avec des augmentations du taux d’intérêt », a partagé Danièle Raux, résidente de Québec.

D’autres voient d’un bon œil l’augmentation du taux directeur qui bénéficiera par ailleurs aux épargnants.

« C’est une très bonne chose parce que ça évite un crash ou une dépression plus tard. L’État est là pour éviter aux gens de se frapper le nez sur un mur », a mentionné un travailleur qui a requis l’anonymat.

Chez les premiers acheteurs, la hausse attendue n’est pas une surprise.

« Dans mon cas, c’était déjà prévu. Ça ne change rien. Ça fait déjà quelques années que c’est au plus bas. C’était logique que ça monte à un moment donné. Ce n’est pas forcément inquiétant », a confié Guillaume-Alexandre Kirouac qui a fait l’acquisition de sa première maison en 2014 avec sa conjointe.

Après cette hausse, les économistes s’attendent à ce que la Banque du Canada fasse une pause pour laisser retomber la poussière.

L’économiste et stratège en chef pour la Banque Nationale, Stéphane Marion, parle de politiques monétaires qui demeurent « accommodantes ».

« C’est un réveil pour certains emprunteurs, mais on est très loin de politiques monétaires que je considère restrictives », a-t-il dit en terminant.

Les cinq conseils du jour

La hausse des taux d’intérêt semble inévitable, mais il est possible de s’y préparer pour en diminuer les impacts. Voici les conseils du chroniqueur Ghislain Larochelle, coach en immobilier :

1) Grouillez-vous !

Pour les nouveaux acheteurs, il est temps de demander un prêt hypothécaire préapprouvé avec un taux gelé pour 60 à 90 jours. Pour ceux dont le terme arrive à échéance dans moins de six mois, certaines banques acceptent de refinancer sans pénalité.

2) Gardez votre marge

Dans le cas des marges de crédit à taux variable, il peut être intéressant, selon M. Larochelle, de faire geler son taux, tout en conservant sa marge. En plus d’offrir une grande flexibilité, la marge vient souvent avec un taux d’intérêt plus bas que les autres formes de crédit.

3) Revoir les moyens de ses ambitions

A-t-on vraiment besoin d’un garage double, de quatre salles de bain, de cinq chambres à coucher ? Peut-être pas. En achetant une maison moins cher, on libère une marge de manœuvre, en cas de hausse des taux d’intérêt. « Malheureusement, les gens ont tendance à aller au maximum de ce que la banque autorise. Souvent, une plus petite maison va faire pareil et cela va éviter des stress financiers. »

4) Degré de tolérance au risque

Si jamais votre niveau de tolérance au risque est faible, il peut être préférable de contracter une hypothèque à taux fermé sur cinq ans. « Il y a des gens pour qui contracter une hypothèque est un gros stress. En allant chercher une hypothèque un peu plus longue, on opte pour la tranquillité d’esprit. »

5) Plus de capital = moins de stress

Les acheteurs de maison allouent souvent le minimum nécessaire en mise de fonds. Selon M. Larochelle, il peut être souhaitable de mettre plus de capital, si on en a les moyens. « Si la banque exige 20 %, est-ce qu’on est capable de mettre 30 % ? Ça va vous sauver des frais d’intérêt. »