Début du procès d'un ex-chauffeur de taxi qui aurait embrassé deux clientes de force

Profitant toujours du fait qu’une femme était seule, tard le soir et en état d’ébriété, un ex-chauffeur de taxi de Québec aurait embrassé de force trois victimes après les avoir déposées à leur domicile.



C’est du moins le modus operandi qui ressort du procès de Karim Chikhi, un ex-chauffeur de taxi Coop à Québec. À l’automne 2013, l’homme aurait accéléré le rythme de ses agressions jusqu’à ce qu’il soit finalement arrêté.



Les trois plaignantes venues à la barre hier ont raconté avoir appelé un taxi de la compagnie Coop tard dans la nuit afin d’être raccompagnées sécuritairement. Une plaignante de 39 ans a expliqué avoir sauté dans le taxi de l’homme de 48 ans après un party d’Halloween.



Complimentant la femme pendant le trajet, Chikhi lui aurait mis une main sur sa cuisse et prit son visage en l’approchant du sien une fois arrêté à la résidence de la cliente. Sortant rapidement du véhicule, l’accusé a pourtant suivi sa victime qui se «sauvait» par la cour arrière.



«Je me suis mis à crier, j’étais violente dans mes propos, j’étais très paniquée», a-t-elle dit. Elle a finalement porté plainte après s’être mise «face à sa conscience» dans le but de protéger d’autres femmes.



Une autre plaignante de 56 ans a quant à elle porté plainte après avoir été embrassée de force par l’accusé lorsqu’elle a vu sa photo dans les journaux au lendemain de son arrestation. L’homme d’origine tunisienne a perdu son permis de taxi depuis.



Une troisième plaignante de 30 ans a vu Chikhi l’accompagner jusqu’à son logement au troisième étage, malgré son refus, pour empoigner son visage de force et l’embrasser avec la langue.



Fraude

En plus des chefs d’agression, l’ancien chauffeur de taxi est accusé de fraude pour avoir exigé 200 $ pour une course de moins de deux kilomètres. Selon la plaignante qui était en état d’ébriété avancé, le chauffeur avait circulé dans la ville pendant une heure prétextant ne pas trouver son hôtel.



Le procès doit se conclure demain avec les plaidoiries. Une cinquième victime avait aussi porté plainte pour agression sexuelle, mais Karim Chikhi a été acquitté de cette accusation en début de procès.