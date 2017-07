Des spectacles de deadmau5 à Montréal et Alma en octobre

Montréal et Alma accueilleront deadmau5 cet automne. Le producteur canadien de musique électronique montera sur scène au Centre Bell le 13 octobre avant de faire de même au Centre multisports le lendemain.

L’artiste a annoncé, lundi, une tournée intitulée «lots of shows in a row: pt 2» qui lui permettra de visiter huit villes canadiennes, dont Toronto et Vancouver.

Originaire de Niagara Falls, en Ontario, Joel Thomas Zimmerman alias deadmau5 livre des prestations de près de deux heures un peu partout sur la planète, juché sur un cube haut de 18 pieds, enchaînant notamment des pièces de son album «W:/2016ABLUM/».

Les billets pour les deux concerts québécois seront mis en vente jeudi sur evenko.ca. À Montréal, les prix varieront de 57,25 $ à 83,50 $ alors qu’à Alma, il faudra débourser entre 50 $ et 60,25 $.