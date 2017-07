Je sors, je reste

Coup de coeur

Festival

Nuits d’Afrique

Photo courtoisie

C’est ce soir qu’est officiellement donné le coup d’envoi du festival Nuits d’Afrique avec un concert du groupe Delgrès. La formation guadeloupéenne offre un blues créole aux sonorités louisianaises, qui n’est pas non plus sans rappeler par moments celui des Black Keys. À découvrir!

Ce soir 20h30, au Club Balattou

Je sors

Cinéma

Juste la fin du monde

Photo courtoisie

Le Théâtre de Verdure dans le parc offre tout l’été une belle programmation culturelle complètement gratuite. Ce soir, c’est un rendez-vous cinématographique qui vous est proposé, avec la projection du dernier long métrage de Xavier Dolan.

Ce soir 21h, sur l’aire gazonnée entre le Théâtre de Verdure et l’Espace La Fontaine

Zoofest

Mais...

Photo courtoisie

Tout juste avant de s’embarquer dans l’aventure d’Occupation Double, Jay du Temple fait escale au Zoofest pour présenter cette toute nouvelle heure de matériel solo. Il est gentil, mais...courageux, mais...En abordant des sujets comme la peur de l’engagement, l’humoriste propose un retour aux sources en toute intimité.

Les 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 et 19 juillet à la Balustrade du Monument-National

Montréal Complètement Cirque

Complexe Desjardins Complètement Cirque

Photo courtoisie

La compagnie Carpe Diem investit le Complexe Desjardins afin de vous faire découvrir la danse verticale. Bien harnaché, lancez-vous dans le vide et...dansez! Vous pourrez également essayer toutes sortes de disciplines, comme le trapèze et le fil de fer.

Du 11 au 15 juillet de 12h30 à 14h30 et de 15h30 à 16h30, au Complexe Desjardins

Cinéma

Mal d’amour

Photo courtoisie

Plusieurs considèrent ce film de Michael Showalter comme une des meilleures comédies romantiques de la décennie, c’est peu dire. Basé sur la vraie histoire du couple formé du comédien Kumail Nanjiani, qui joue son propre rôle, et sa femme Emily V. Gordon, le film relate la crise provoquée par la maladie d’Emily, qui force Kumail à naviguer entre ses beaux-parents et sa famille, au mode de vie musulman traditionnel.

En salles

Cinéma

L’ange exterminateur

Photo courtoisie

Le Cinémathèque québécoise présente ce soir ce film classique de Luis Bunuel. Réunies pour une fête, des personnes de la bonne société découvrent qu'une force secrète, irrationnelle, les retient clouées là. Prisonnières, elles essaient de contrer cette étrange malédiction.

Ce soir 19h, à la Cinémathèque québécoise

Je reste

Film

Emily Dickinson : l’histoire d’une passion

Photo courtoisie

Cynthia Nixon offre une performance à des années-lumière de celle qui l’a fait connaître avec Sex and the City en se glissant dans la peau de la poétesse Emily Dickinson. Ce très beau film de Terence Davies, tout en retenue, raconte la vie austère et cloîtrée de cette artiste qui n’a été véritablement appréciée qu’après sa mort.

Disponible en DVD

Documentaire

SOS Pyramide

Photo courtoisie

Pendant cinq ans, une équipe d'experts britanniques et égyptiens se sont mis au travail d'urgence afin d'élucider les derniers secrets de la pyramide de Saqqarah. Entre les ravages du temps et les bouleversements sociaux entourant la révolution égyptienne de 2011, les experts effectuent une course contre la montre pour sauver les trésors de ce précieux patrimoine.

Ce soir 20h, à l’antenne de Télé-Québec

Websérie

Quart de vie

Photo courtoisie

La troisième saison de ce sitcom coloré vient tout juste d’atterrir pour du visionnement gratuit sur Tou.tv. Les nouveaux épisodes suivent toujours Ariane, Constance et Bam, trois amies un peu déréglées qui tentent tant bien que mal de naviguer le passage à la trentaine.

Disponible sur tou.tv