La pire période de l'année est à nos portes

Le Québec s’apprête à entamer sa période la plus critique quant aux noyades et la pluie abondante des derniers mois a rendu les rivières encore plus dangereuses.

Dimanche seulement, un homme a disparu dans une rivière de Pierrefonds, à Montréal, et une femme s’est noyée à Sainte-Mélanie, dans Lanaudière. Une troisième personne a été sauvée in extremis d’une piscine de Sherbrooke. Ces trois incidents font craindre le pire à la Société de sauvetage, qui entend bien répéter ses conseils de prévention autant de fois qu’il le faudra avant d’entrer dans sa plus sombre période de l’été.

« Les deux semaines des vacances de la construction sont celles où l’on recense le plus de décès liés à l’eau chaque année, a indiqué Raynald Hawkins, président de la Société de sauvetage. C’est juste logique, il y a juste plus de gens dans les différentes rivières, lacs et piscines de la province. »

Forts débits

Qui plus est, les averses, qui ont été presque omniprésentes dans l’ensemble du Québec depuis le printemps, pourraient avoir augmenté les risques de noyade. La raison est simple : plus il y a d’eau dans les rivières, plus le volume de celles-ci augmente et plus le débit est fort, a expliqué M. Hawkins.

Jusqu’ici, on recense presque le même nombre de noyades cette année que l’an dernier. À pareille date en 2016, 25 personnes s’étaient noyées alors que cette année, la Société de sauvetage en compte 26.

Conseils de prévention