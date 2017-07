Le «cas» Omar Khadr divise le pays

D’un bout à l’autre du Canada, le sujet polarise l’opinion publique et la classe politique. Autant au Canada anglais qu'au Québec.

Pour les uns, les excuses et le dédommagement de 10,5$ millions offerts par le gouvernement Trudeau à l’ex-enfant soldat Omar Khadr, emprisonné et torturé pendant des années à la prison américaine de Guantanamo Bay, ne ferait que récompenser honteusement un «ex-terroriste».

Pour les autres, dont je suis, c’est un règlement juste et fondé sur les responsabilités avérées du Canada dans la longue détention et torture subséquente d’un homme qui, dans les faits, était avant tout un enfant-soldat.

Comme on le rappelle d'ailleurs ici : «Il est indéniable que, pendant la détention de M. Khadr à Guantanamo Bay, le gouvernement du Canada a manqué aux obligations qu’il avait envers son citoyen en vertu de la Charte des droits et libertés, comme l’ont conclu deux jugements de la Cour suprême, a fait valoir le ministre de la Sécurité publique, en montrant du doigt le gouvernement conservateur que dirigeait Stephen Harper.

«Les droits d'un citoyen canadien ont été violés et, quand cela se produit, il y a des conséquences sérieuses. Jody Wilson-Raybould, ministre de la Justice.»

Or, s’il est vrai que l’histoire d’Omar Khadr est complexe, avant de vilipender la décision du gouvernement Trudeau, il importe tout au moins d’en connaître plus que les grandes lignes rapportées ici et là à la vite.

Ce lundi soir, à 19h00, RDI diffusera une longue entrevue d’Omar Khadr réalisée par la journaliste Anne-Marie Dussault. Sûrement l’occasion d’aller un peu plus en profondeur sur le «cas» Khadr.

Ceux et celles que le sujet intéresse trouveront aussi de nombreuses informations pertinentes dans cette entrevue éclairante d’une quinzaine de minutes donnée en octobre 2015 par l’avocat d’Omar Khadr, Me Dennis Edney, à l’émission Tout le monde en parle.

Pour ou contre le dédommagement offert à Omar Khadr, ça vaut vraiment la peine de la regarder jusqu’au bout... Sa conclusion est étonnante...