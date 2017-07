Le ministre Moreau «heureux» de l’entente avec les constables spéciaux et les gardes du corps

Le ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor, Pierre Moreau, s’est dit heureux, lundi, concernant l’entente de principe conclue avec les constables spéciaux et les gardes du corps pour renouveler leur convention collective de 5 ans.

Le gouvernement du Québec s’est entendu vendredi avec le Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec (SCSGQ), qui représente environ 400 constables spéciaux de l'État, ainsi qu'avec l'Association professionnelle des gardes du corps du gouvernement du Québec, qui négocie pour la soixantaine de gardes du corps du gouvernement.

«Les discussions entre le gouvernement et les associations ont permis, dans les deux cas, la signature d'une entente à l'avantage des deux parties, et je m'en réjouis. Je suis également fier de rappeler que jusqu'à maintenant, le gouvernement a conclu des ententes avec 510 000 employés de l'État, ce qui représente plus de 95 % du personnel syndiqué des secteurs public et parapublic», a affirmé le ministre Moreau par communiqué.

«J'entrevois donc positivement les négociations qu'il reste à mener avec les autres associations syndicales», a-t-il ajouté.

Vendredi, le président du SCSGQ, Franck Perales, s’était montré satisfait de cette entente, dont les détails n’ont pas été dévoilés. Sans convention collective depuis le 1er avril 2015, les syndiqués doivent voter pour entériner cet accord.

Au cours des dernières années, le SCSGP a sonné l’alarme à de multiples occasions sur le manque de constables spéciaux dans les palais de justice de la province. Il reprochait notamment au gouvernement d’économiser en confiant leurs tâches à des agents de sécurité.