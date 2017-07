Le mont Royal version estivale

Pour la deuxième saison, on peut louer une chaloupe et faire une petite balade sur le lac. On a également le plaisir de faire voguer un petit voilier téléguidé (à louer).

Certains jeudis et vendredis, de 17 h 30 à 19 h 30, des randonnées commentées sont organisées sur l’un ou l’autre des trois sommets : le mont Royal (autour de la croix), la colline de Westmount et le sommet Outremont, portant désormais le nom amérindien de Tiohtià:ke Ostirà’kehne.

Une autre randonnée, plus courte celle-là, a pour point de départ la Maison Smith, au cœur du parc, ou la Place Ville-Marie, d’où on a un point de vue remarquable sur la montagne.

Chaque jeudi et samedi, une visite commentée nous emmène cette fois du belvédère Kondiaronk à la croix du Mont-Royal, puis vers les plus beaux sentiers.

Au Village Vacances ­Valcartier, au nord de Québec, on trouve des glissoires à l’extérieur et d’autres à l’intérieur, au Bora parc, sous le même toit que l’hôtel. À essayer : la vague de surf.

On mange vraiment bien dans cet hôtel champêtre à l’est de Victoriaville ! On fait du ­kayak et du vélo. On relaxe dans un bain remous extérieur ou à la piscine intérieure à eau salée.