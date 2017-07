Le passager turbulent de Sunwing reste détenu

Un Lavallois passera le reste de ses vacances en prison plutôt que sur les plages de Cayo Coco pour son comportement turbulent dans un avion, forçant le pilote à rebrousser chemin en plein vol.

«La preuve [contre Charalabos Nassios] est importante, voire accablante, et m’amène à ordonner sa détention», a statué le juge Gilles Cadieux, ce lundi au palais de justice de Montréal.

Nassios, 39 ans, ne s’imaginait sûrement pas être envoyé à l’ombre dans une cellule la semaine passée, lorsqu’il s’est envolé pour Cuba avec la compagnie Sunwing. Il devait ainsi profiter du soleil, mais l’attitude qu’il aurait eue durant le vol a changé la donne.

«Il avait un langage injurieux, il était menaçant, insultait le monde et envoyait promener les hôtesses, a expliqué Me Cynthia Gyenizse à la cour ce lundi, lors de l’enquête sur remise en liberté. Il traitait les Québécois de ‘trou du cul’, demandait des verres de rhum et coke, insultait les Canadiens.»

Loin de se calmer, Nassios aurait également enlevé des ceintures de sécurité dans l’avion, en plus de faire croire qu’il «faisait partie d’un gang et que les passagers allaient payer» pour l’avoir contrarié, selon la preuve présentée par la poursuite.

«Le passager était très saoul», peut-on lire dans un rapport présenté à la cour.

Escorte

Ce comportement a incité le personnel de bord à faire demi-tour et revenir à Montréal. Pendant ce temps, deux avions de chasse américains F-15 sont arrivés pour servir d’escorte.

Nassios a ensuite été arrêté, pour être accusé d’avoir porté atteinte à la sécurité d’un aéronef, d’avoir proféré des menaces, de voies de fait, de méfait sur un avion et de non-respect de ses conditions. Le premier chef est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité.

«Les gens dans un avion ne peuvent pas partir, ils ne peuvent rien faire, a expliqué Me Gyenizse. Lorsqu’une infraction est commise dans un avion en vol, c’est une accusation particulière.»

Confiance

Le juge a d’ailleurs pris ce fait en considération pour maintenir l’accusé détenu, jusqu’à son procès. Selon lui, remettre Nassios en liberté poserait un risque pour la société, en plus de miner la confiance du public envers la justice.

C’est que lors de son témoignage, Nassios a reconnu qu’il avait consommé de l’alcool dans les derniers mois, mais si cela lui avait été interdit par le tribunal dans une autre cause.

Mais l’accusé, qui dit travailler comme analyste pour la Banque TD, a du même coup affirmé qu’il était quelqu’un de calme dans la vie de tous les jours, ce qui semble contraster avec le comportement qui lui a valu une kyrielle d’accusations.

«Je n’aime pas être excité, j’ai même arrêté le café parce que ça me donnait trop d’énergie», a-t-il dit, dans l’espoir d’être remis en liberté.

Il reviendra à la cour à la fin du mois, pour la suite des procédures.