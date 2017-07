Les «remords» d’Omar Khadr

Donc, l’ex-terroriste Omar Khadr a reçu des excuses du gouvernement canadien, plus 10 millions de dollars en « dédommagement ».

Certains disent que ce montant est justifié. Le Canada aurait dû faire tout ce qu’il pouvait pour retirer cet « enfant-soldat » de Guantanamo et lui permettre d’échapper à la torture.

« DES MOMENTS DIFFICILES » ?

Tout ça se discute.

Comme l’a écrit Michel Hébert, pourquoi 10 millions ? Pourquoi pas un ? Pourquoi pas 15 ?

Comment est-on arrivé à ce montant ?

Des excuses seules n’auraient pas été suffisantes ? Fallait-il en plus lui donner le gros lot ?

Mais moi, ce qui me chicote, c’est le manque de remords de monsieur Khadr.

Le 7 juillet, le multimillionnaire a accordé une entrevue à la presse canadienne.

« Vous êtes proche de votre famille, dont certains membres ont choqué les Canadiens dans les dernières années en exprimant des opinions favorables à Al-Qaïda, lui a demandé le journaliste. Comment conciliez-vous cela ? »

Réponse d’Omar Khadr : « Il aurait été facile pour moi d’être très fâché et frustré envers ma famille à cause de ce qu’ils ont dit. Mais ma frustration et ma colère ne changeraient pas ce qu’ils ont dit.

« Je n’excuse pas ce qu’ils ont dit. Je ne justifie pas ce qu’ils ont dit. Tout ce que j’essaie de faire en ce moment est d’expliquer qu’ils traversaient des moments difficiles.

« Ce n’est pas une excuse, mais c’est une explication. Ils ont dit des choses par colère et par frustration. »

MARCHER SUR DES ŒUFS

Le père de Khadr lui a lavé le cerveau et l’a obligé à participer au djihad pour le compte d’Al-Qaïda, et tout ce qu’il trouve à dire est que ses parents « traversaient des moments difficiles » et qu’ils « ont dit des choses par colère et par frustration » ?

Vraiment ?

Ça me semble assez faible comme déclaration.

Disons qu’Omar Khadr marche sur des œufs et met de (très) longs gants blancs pour ne pas accuser ses parents de quoi que ce soit.

Visiblement, monsieur Khadr ne semble pas comprendre la gravité des actes que lui et ses parents ont posés.

Quand j’entends ça, je n’ai pas l’impression d’être devant un homme qui renie l’idéologie extrémiste qui l’a poussé à participer à des attaques terroristes et à déclarer la guerre aux « mécréants ».

« Traverser des moments difficiles », c’est sombrer dans la déprime ou l’alcoolisme, pas pousser son enfant de 15 ans à devenir un soldat d’Allah !

Habituellement, dans un procès, quand l’accusé n’exprime pas de remords sincères pour le crime qu’il a commis, le juge en tient compte lorsque vient le temps d’imposer sa sentence.

Dans le cas d’Omar Khadr, on lui a donné 10 millions de dollars.

Ben coudonc.

UN GOUVERNEMENT GNAN-GNAN

Mais êtes-vous vraiment surpris ?

C’est ça, le gouvernement Trudeau.

Les bons sentiments, la compassion naïve qu’on étale comme on publie un selfie, afin que tous puissent la voir et l’applaudir, l’empathie portée à la boutonnière, l’affectivité qui tient lieu de jugement, la politique de la sensibilité...

Bref, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.

Et tout le monde paie.