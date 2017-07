L’expérience de Wozniak fait la différence

WINNIPEG | Aleksandra Wozniak s’est replongée dans ses souvenirs durant son match de premier tour, lundi soir, au Challenger de Winnipeg. C’est que l’athlète de Blainville se mesurait à la jeune Lavalloise Leylah-Annie Fernandez, qui fait ses débuts sur le circuit professionnel à l’âge de 14 ans seulement. Après avoir offert une belle opposition à la vétérane au début des hostilités, la junior a été battue 6-2 et 6-1 au final, sur le court central.

« C’était le fun de voir une jeune Canadienne qui commence. J’avais 14 ans quand j’ai gagné mon premier tournoi professionnel à Lachine, c’était un 10 000 $. Je me rappelle bien de ça. C’est très spécial [de l’avoir affrontée] », a mentionné Wozniak, qui était de 15 ans l’aînée de sa rivale.

Ancienne 21e raquette mondiale, la Québécoise a enfilé son chapeau de mentore lors de la poignée de main après avoir officialisé sa victoire.

« Je lui ai dit de continuer à travailler fort, a révélé Wozniak, 322e sur l’échiquier mondial. Elle joue du tennis agressif et offensif, mais en même temps, elle varie ses coups. Elle joue d’une façon intelligente. Puis, c’est toujours dangereux de jouer contre une gauchère puisqu’il n’y en a pas beaucoup sur le circuit professionnel. Elle a un bel avenir devant elle. »

Il s’agissait d’une première sortie pour Wozniak en quelques semaines. Même si ce n’était pas parfait, sa performance l’enchantait pour la suite du tournoi. Elle a brisé la jeune Fernandez à six reprises.

« Je ne voulais pas faire trop. Je voulais juste faire assez et je voulais jouer plus stratégique en variant mes coups, et non juste fort et lourd, a-t-elle expliqué. Le terrain est rapide, ici, mais il y a parfois des bonds qui sont hauts, ce qui n’est pas évident. Je veux me donner la chance de gagner des matchs. »

Wozniak amorcera son parcours en double mardi aux côtés de sa compatriote Petra Januskova.

Tournoi à forte représentation canadienne que celui de Winnipeg, alors que 10 hommes et sept femmes figuraient aux tableaux principaux avant le coup d’envoi de lundi...

Si l’Ontarienne Carol Zhao a facilement atteint le deuxième tour, la Montréalaise Catherine Leduc n’a pas fait le poids contre la Japonaise Mai Minokoshi, s’inclinant en deux manches de 6-1.