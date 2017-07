Montgolfière Aventure dans la tempête

Rachetée il y a deux ans par l’homme d’affaires montréalais Jean-François Ferland, Montgolfière Aventure a cessé ses opérations jusqu’à nouvel ordre en raison d’importants problèmes financiers, a appris Le Journal.

« L’entreprise va très mal, a laissé tomber M. Ferland, joint au bout du fil. Ça fait deux ans qu’on cherche des solutions pour la redresser [...] J’ai vendu de l’équipement pour remettre de nouveaux fonds dans l’entreprise. »

L’injection de centaines de milliers de dollars après l’acquisition de l’entreprise n’aurait rien donné pour la restructuration souhaitée, selon lui. Présente à Québec et à Montréal, Montgolfière Aventure a été fondée en 1995 par Mario Lafrance. L’entreprise a ensuite appartenu à son fils, Martin, qui l’a vendue à M. Ferland en 2015.

Le site internet de l’entreprise n’est plus accessible depuis une dizaine de jours. La page Facebook n’est plus mise à jour.

Photo courtoisie

Plusieurs clients ont manifesté leur mécontentement, déplorant n’avoir aucune nouvelle des administrateurs pour des forfaits qui n’ont pas été honorés.

« On ne peut pas leur parler », déplore Kathy Dubois, contactée par Le Journal. Cette dame a acheté un forfait pour six personnes d’une valeur de 1057 $ et devait s’envoler le 17 juin. « C’était la troisième fois que mon départ était repoussé depuis l’automne. Je n’ai jamais eu de nouvelles. C’est beaucoup d’argent. »

Démarches en cours

Instigatrice d’un groupe Facebook dans lequel les clients qui s’estiment avoir été floués sont invités à raconter leur expérience, Anne Boily a déboursé 300 $ via Tuango pour une envolée qui a été maintes fois repoussée. Aujourd’hui, elle a fait une croix sur son rêve.

En téléphonant aux différents numéros associés à Montgolfière Aventure, on se heurte à un bref message vocal qui informe la clientèle que « pour une situation hors de notre contrôle, tous les vols sont suspendus pour le moment ».

Le propriétaire assure qu’il fera tout en son pouvoir pour rembourser les nombreux clients insatisfaits, qui doivent être bientôt contactés.

« Nous sommes en train d’alléger le fardeau des passagers. Le plus important pour moi est que personne ne soit floué et que les clients soient remboursés ou transférés ailleurs. La seule personne qui va perdre de l’argent, c’est moi », a soutenu M. Ferland, ajoutant que les sites de commerce électronique comme Tuango et Groupon, qui offraient des forfaits avec Montgolfière Aventure, ont été mis au courant que l’entreprise n’était plus en mesure d’honorer ses engagements.

Ce dernier a évoqué la forte concurrence dans le marché des vols en montgolfière et la météo chancelante pour expliquer les déboires financiers de l’entreprise.