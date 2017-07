Mort du petit Josh: l’urgence de l’hôpital Charles-Lemoyne visée

L’urgence de l’hôpital Charles-Lemoyne est mise en cause par le coroner dans son rapport sur la mort du petit Josh, décédé le 18 février dernier, dont le cas n’avait pas été jugé prioritaire par le personnel du centre hospitalier.

L’urgence doit notamment «améliorer la collecte des données cliniques au niveau du triage» et «suivre les recommandations de l’échelle canadienne de triage», a indiqué Jean Brochu dans son rapport, obtenu en exclusivité par TVA Nouvelles.

«Je suis sûr et certain qu’en prenant plus tôt les antibiotiques, ça l’aurait sauvé», a dit Florent Dubois, le père du bambin, mort quelques jours avant son deuxième anniversaire.

«Il était tellement fort. Il était en pleine forme, il était plus grand que la taille normale», a ajouté sa mère, Karine Delgado, en larmes.

Les parents du petit Josh ont porté plainte à l’hôpital Charles-Lemoyne, mais cinq mois après le drame, la commissaire aux plaintes n’a toujours pas rendu son rapport.

Florent Dubois et Karine Delgado peuvent encore entamer des poursuites judiciaires contre le centre hospitalier dans ce dossier.

Les faits

Vers 8h, le 18 février, constatant que leur fils avait de la misère à respirer et qu’il ne voulait pas manger, Florent Dubois et Karine Delgado se sont rendus à l’urgence de l'hôpital Charles-Lemoyne avec leur enfant.

«Il répétait bobo, bobo. Il avait mal», avait confié à TVA Nouvelles la mère du petit, quelques jours après sa mort.

Vers 8h10, Josh a été vu au triage et l'infirmière a jugé qu'il était P3, un cas qui n'est pas très urgent. Les cas jugés P3 doivent être vus dans les 30 minutes suivantes, sinon ils doivent être réévalués.

«Le patient vient de s’endormir dans la poussette. Respectons sommeil», a noté une infirmière à 8h52.

Pendant trois heures, le jeune patient n’a pas été réévalué par le personnel de l’hôpital.

Selon le rapport du coroner, une note rédigée vers 11h laisse supposer que le bambin a été vu par un médecin, mais bien qu’on suspecte qu’il souffre d’une pneumonie, les signes vitaux du petit Josh ne sont pas consignés.

Vers 12h30, un externe en pédiatrie note que l’enfant présente des signes de détresse.

Ce n’est que vers 15h qu’un pédiatre va prendre Josh en charge. En plus d’avoir de la difficulté à respirer, le bambin a des lésions cutanées et l’abdomen ballonné.

Trop peu trop tard, Josh est transporté vers 21h vers Sainte-Justine où sa mort sera constatée vers 22h40.