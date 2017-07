Nos 10 terrasses préférées à Montréal

Présenté par

Que vous soyez à la recherche d’une oasis de tranquillité ou d’un bar où faire la fête, découvrez (ou redécouvrez) ces terrasses montréalaises qui font facilement l'unanimité.

Le Marché des Éclusiers

Idéalement situé sur les écluses du Vieux-Port, cet endroit a vraiment tout pour plaire. Il consiste en un marché fermier, d’un côté, et d’un resto-bar, de l’autre. Son menu y propose des produits locaux et sa clientèle est toujours charmante. Le Marché des éclusiers est un must pour tous ceux qui souhaitent passer un bon moment – et l’immortaliser sur Instagram!

Le Marché des Éclusiers - 400, rue de la Commune O

Terrasse le Jardin

La terrasse du Casino de Montréal, fait sans contredit partie d’un des plus beaux spot en ville. Véritable secret caché, c’est l’endroit parfait pour siroter un verre ou manger des grillades BBQ en admirant le coucher du soleil, tout en profitant de la présence de DJs. L’ambiance y est toujours festive et la foule, toujours animée! Son esplanade grandiose se distingue par son parasol géant, pratique pour ces soirées où la pluie nous surprend.

Terrasse le Jardin - 1, avenue du Casino

Hà

Pub vietnamien aux abords du parc Jeanne-Mance, le Hà propose une charmante terrasse que l’on adore. Que ce soit pour son menu, son staff ou pour y observer la faune et la flore montréalaises, on y retourne encore et encore!

Restaurant Hà - 243, avenue du Mont-Royal O

Grenade

La petite terrasse joliment aménagée est aussi zen que dépaysante. Avec sa carte aux accents thaïlandais et son décor verdoyant (sans oublier sa boule disco!), il s’agit de l'endroit parfait où se rendre après une balade au parc Lafontaine.

Grenade - 1603, rue Ontario E

HVOR

Le HVOR s’inscrit dans la tradition des terrasses non traditionnelles. On peut y manger au milieu d’un immense potager dans une atmosphère très chic. Le restaurant y propose ainsi une expérience aussi gastronomique que féerique.

HVOR - 1414, rue Notre-Dame O

Le Sainte-Élisabeth

Un classique qu’il aurait été grossier d’omettre! Le Sainte-Éli offre un grand espace, tout en intimité de par ses murs de brique aux plantes grimpantes. Son ambiance à l’européenne en fait une destination parfaite pour boire quelques pintes avant un show au Métropolis.

Le Sainte-Élisabeth - 1412, rue Sainte-Élisabeth

Terrasse William Grey

Cette terrasse en toiture offre une vue panoramique imprenable sur Montréal. Ouverte durant la belle saison, sa carte est raffinée et sa clientèle, cosmopolite. Situé en plein cœur du Vieux-Montréal, ce bijou de l'Hôtel William Grey est idéal pour profiter du fleuve, tout en admirant les feux d'artifice.

Terrasse William Grey - 421, rue Saint-Vincent, 8e étage

Alexandraplatz

Pour une ambiance décontractée et amicale, on se dirige vers cette terrasse inspirée des biergärten allemands. Rapidement devenu une référence du Mile-Ex, ce bar sait faire lever les foules! Ses prix abordables et son décor minimaliste charment les habitants du quartier. Attention, les portes de garage du Alexandraplatz ne s’ouvrent que durant les mois les plus tempérés.

Bar Alexandraplatz - 6731, avenue de l'Esplanade

Terrasse St-Ambroise - McAuslan

La brasserie McAuslan possède une immense terrasse qui plaît à tous. C’est l’endroit par excellence où se désaltérer après une promenade en vélo au bord du Canal Lachine ou pour un 5 à 7 décontracté. Que dire de mieux? Les chiens en laisse y sont permis!

Terrasse St-Ambroise - McAuslan - 5080, rue Saint-Ambroise

Rhumerie Barraca

On y déguste les meilleurs mojitos de Montréal! Mieux vaut toutefois y aller en comité restreint, car leur terrasse est aussi jolie que petite. Ce coin de paradis fait l’effet d’une bulle, hors de l’animation de l’avenue du Mont-Royal sur lequel il a pignon.

Rhumerie Barraca - 1134, avenue du Mont-Royal E

Et quelles sont vos terrasses préférées?