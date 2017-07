Où s’en va le dollar canadien?

Stéphane prévoit partir en vacan­ces aux États-Unis. Comme de nombreux lecteurs, voilà ce qui l’embête : « Comme il paraît que notre dollar va s’apprécier encore pas mal, devrais-je changer mon argent immédiatement ou attendre encore quelques semai­nes ? »

En toute franchise, je n’ai aucune idée de la valeur prochaine du dollar. Et celui qui dit qu’il le sait devrait participer au gala Juste pour rire ! Le mouvement des devises est presque impossible à prévoir.

Pile ou face

Prenez votre pièce d’un dollar canadien et lancez-la en l’air : pile, ça monte. Face, ça descend. Ça illustre exactement ce qu’obtiennent les économistes qui se risquent au jeu des prévisions de taux de change. Le taux d’exactitude est le même qu’avec le hasard.

Pour les six prochains mois, un certain consensus s’observe dans les grandes institutions. Les analystes de Desjardins, RBC, BMO, CIBC et TD croient que le dollar évoluera dans une fourchette se situant autour des 76-78 cents. Les économistes de la Scotia ne sont pas du même avis. Ils estiment plutôt que le dollar reculera et retrouvera son niveau de décembre 2015, soit environ 73 cents américains.

À court terme, on peut observer des éléments qui influencent directement le dollar canadien. Par exemple, dans son récent discours, le gouverneur de la Banque du Canada indique qu’il pourrait devoir hausser les taux d’intérêt. Le simple fait de soulever cette « possibilité » a contribué à hausser le huard. Depuis le début mai, notre devise a gagné plus de 3 cents par rapport au dollar américain. De quoi réjouir les voyageurs !

Faire des réserves de dollars américains ?

En quelques semaines, il serait assez extraordinaire de voir la monnaie gagner ou perdre autant. Alors pour notre lecteur Stéphane et pour les autres, voilà ce que j’en pense : à 0,77 cent US, si vous convertissez 2000 $ canadiens, vous obtenez environ 1540 $ américains. Si jamais, la valeur du huard oscillait d’un cent, l’écart représenterait environ 20 $. Pas de quoi bouleverser des plans, n’est-ce pas ?

Évidemment, si les montants en jeu sont plus significatifs ou si vous allez régulièrement aux États-Unis, il est logique de profiter des hausses soudaines et même de penser à ouvrir un compte bancaire en devises américaines.

