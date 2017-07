Pour vous faire rire un peu!

Dear louise, I never miss your column. I fell sorry or the lady losing her hair. As a retired pharmacist, je suggère à cette dame de faire ce que vous lui avez suggéré, soit de revoir son dermatologue, de lui poser toutes les questions qui lui viennent en tête et de suivre ensuite ses conseils. Cela car à mon avis, la seule chose qui arrête la chute des cheveux... c’est le plancher.

Mortimer Levy

Espérons que cette personne ait le sens de l’humour, lequel à mon avis est le meilleur antidote contre la peur paralysante, et le meilleur remède à bien des maux.