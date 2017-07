The Who s’amène avec ... son champagne!

Le leader de la formation The Who profitera de son prochain passage sur les Plaines d’Abraham dans le cadre du Festival d’été pour lancer son propre champagne, visant à souligner les 50 ans de carrière du groupe.

Offert en édition limitée, le champagne, qui est déjà en vente en Europe, sera offert au Québec dès jeudi, une exclusivité en Amérique du Nord. «Le champagne n’est peut-être pas associé au rock’n roll, d’ailleurs il [Roger Daltrey] disait lui-même lors de la création qu’il avait l’habitude de l’arroser sur ses fans au lieu de le déguster!» lance Jérôme Jacober, porte-parole de la Société Eminent Life, qui a développé lesdites bulles avec le chanteur de la formation britannique.

Daltrey, grand amateur de vins et champagnes

«C’est un grand amateur de vin et de champagne», ajoute M. Jacober, en parlant de l’artiste, qui a lui-même choisi les cépages de son champagne, directement dans la Vallée de la Marne, en France. «Il nous a fallu trois ans pour créer le concept, du champagne à la bouteille, le vieillissement, le design, etc. Nous avons tout fait avec l’artiste pour ce que soit le plus authentique possible», indique M. Jacober, précisant qu’il est conseillé de le boire maintenant, ou jusqu’en 2025.

À l'image du groupe

Chaque bouteille est marquée du légendaire sceau en forme de cible de The Who. «L’étiquette est grandement inspirée de l’album Tommy, leur premier rock-opéra paru en 1969. Cet album a une grande importance pour le chanteur et lui tient beaucoup à cœur», ajoute M. Jacober.

Composé de Chardonnay, Pinot Noir et Pinot Meunier, le champagne qui se détaillera à 158,75$ par bouteille. Une partie des gains sera par ailleurs remise à un organisme de bienfaisance, Teen Cancer America, fondé par le leader Roger Daltrey et le guitariste du groupe Pete Townshend.

Le champagne sera disponible à la boutique Signature Sélection Québec, au complexe Jules-Dallaire, ainsi qu'au marché Atwater, à Montréal, dès le 13 juillet.