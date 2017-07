Un électrochoc nécessaire

Le fameux arrêt Jordan sur les délais à la cour a causé tout un électrochoc dans le système judiciaire l’été passé, mais un an plus tard tous les observateurs s’accordent pour dire qu’il a permis de remettre la justice sur les rails.

« Avec Jordan, nous faisions face à une catastrophe et on a réagi, tout le monde s’est mis à pied d’œuvre, mais ce n’est pas fini ; ça prend des forces et des crédits, chaque effort compte », explique le juge en chef de la Cour supérieure du Québec Jacques R. Fournier.

L’arrêt de la Cour suprême du Canada avait causé toute une commotion dans la province l’été passé. Depuis, des accusés ont été libérés en raison des trop longs délais, incluant trois meurtriers allégués.

Me Annick Murphy, la grande patronne du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), confie toutefois qu’il s’agissait d’un jugement nécessaire.

La présidente de l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense, Me Mia Manocchio, abonde dans le même sens, affirmant même qu’à terme, ce jugement permettra de ramener de la crédibilité au système judiciaire.

Pourtant, de nombreux acteurs judiciaires appréhendaient depuis quelque temps la crise des délais. Le juge en chef Fournier parle même d’une « catastrophe annoncée », puisque son prédécesseur avait déjà tiré la sonnette d’alarme.

« Jordan a fait mal, mais il a entraîné un vrai changement de culture, renchérit la juge en chef adjointe de la Cour du Québec Danielle Côté. Mais les ministres ont fait beaucoup d’effort, des fonds ont été octroyés, il y a eu 16 nominations de juges et nous avons mis les bouchées doubles pour réduire les délais. »

Fonds

Il a toutefois fallu attendre plusieurs mois avant que les gouvernements nomment des juges, des procureurs et du personnel de la cour. Plus de 175 millions $ ont été injectés dans le système judiciaire par la ministre Stéphanie Vallée.

« Récemment, des artistes se scandalisaient du budget qui leur était accordé, explique le juge en chef Fournier. Je les comprends, car la justice a un budget similaire. »

Depuis, le DPCP affirme que le nombre de dossiers actifs devant la justice a drastiquement chuté, passant de 108 000 au printemps 2016 à 65 000 le mois dernier.

En proposant des offres de règlement et en attendant que les dossiers soient complets avant de porter des accusations pour éviter de reporter des causes en cours de route, les délais ont diminué, affirme Me Murphy.

« Jordan a réveillé les gouvernements, l’éclaircie que l’on voit est le fruit de tous, mais maintenant, il ne faut pas se rendormir, prévient toutefois le juge en chef Fournier. Il faut aller jusqu’au bout [du changement]. C’est comme au hockey, il faut jouer 60 minutes. »

Contrecoup

Malgré que les délais au criminel aient été réduits, tout n’est toutefois pas rose, prévient le juge en chef. Car cela se fait au détriment des procès en matière civile et familiale.

« Ce n’est pas encore dramatique, mais si ça continue, ça va devenir plus sérieux », explique-t-il.

Les délais, surtout au niveau familial, peuvent causer de graves préjudices aux parents qui attendent la garde de leur enfant, ou qui réclament le paiement d’une pension alimentaire. Car si le temps d’attente pour les procès devant jury est passé de 30 à 17 mois, les causes familiales ont vu les délais s’allonger de 10 à 19 semaines.

«À terme, les gens vont reprendre confiance envers le système judiciaire, conclut le juge en chef Fournier. Il faut aller jusqu’au bout. C’est positif, mais il ne faut pas que les solutions ne soient que temporaires. »

Des causes marquantes arrêtées en raison de Jordan

Salvatore Cazzetta, le chef présumé des Hells Angels, avait été arrêté dans une affaire de contrebande de tabac, de complot et de fraude.

Sivaloganathan Thanabalasingham était accusé d’avoir sauvagement égorgé sa femme Anuja Baskaran. La Couronne a porté la cause en appel.

Christian Blanchet, un homme d’affaires, avait été accusé de fraude, de complot et d’abus de confiance dans l’opération Gravier visant la corruption à Mascouche.

Les avocats Jean Bertrand et Robert Talbot étaient présumés complices de l’ex-maire de Laval Gilles Vaillancourt.

Ryan Wolfson était accusé du meurtre de Pierre-Paul Fortier et de tentative de meurtre sur l’ex-hockeyeur Dannick Lessard. Comme il a déjà été condamné pour meurtre dans le passé, il est resté incarcéré.

Luigi Corretti, l’ex-patron de la firme BCIA accusé de fraude, a vu ses accusations retirées par la Couronne après avoir déposé une requête Jordan.

Van Son Nguyen était accusé d’un meurtre sanglant à coups de machette dans une plantation de cannabis à Montréal. Il a été renvoyé en Angleterre.

Michel Mercier, un quinquagénaire de Saint-Raymond, se serait fait passer pour « l’ange Daniel » afin d’abuser sexuellement d’une jeune adolescente de son entourage.

Qu’est-ce que l’arrêt Jordan ?

Du nom de Barrett Richard Jordan, cette décision de la Cour suprême du Canada limite le temps d’attente pour qu’un accusé subisse son procès. Sauf exception, entre autres selon la complexité de l’affaire, le plafond est fixé à 18 mois en Cour du Québec et 30 mois en Cour supérieure du Québec. Les délais occasionnés par la défense sont exclus du calcul.

Multiples requêtes

584 requêtes en matière criminelle

requêtes en matière criminelle 365 requêtes en matière pénale

requêtes en matière pénale 130 décisions rendues par les tribunaux

décisions rendues par les tribunaux 61 jugements favorables à l’accusé

Un processus difficile pour les victimes

Même si relativement peu de requêtes « Jordan » ont été accordées au Québec, les procédures, l’incertitude et l’attente du résultat imposent un important stress aux victimes et à leurs proches.

« On a vécu l’enfer », confie au Journal Behice Yanar, la sœur d’un homme qui aurait été tué par erreur en 2013 dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal.

En février dernier, les accusés avaient déposé une requête en délais déraisonnables. Elle a finalement été rejetée en mai au grand soulagement des proches de la victime, mais ils ont quand même vécu quatre mois extrêmement difficiles.

« Ça accaparait tout notre temps, on ne pensait qu’à ça, on ne parlait que de ça, on ne dormait pas, explique Mme Yanar. C’était insensé. »

Même quand elle allait dans des mariages ou des anniversaires, elle ne faisait que penser à l’arrêt Jordan. Son fils, inquiet de voir le stress de sa mère, lui a même dit que plus tard, il deviendrait avocat.

Le plus difficile à vivre, dit-elle, a été le sentiment d’impuissance face à la situation. Elle ne pouvait que lire et se renseigner sur l’arrêt Jordan, tout en sachant qu’elle n’avait aucune voix au chapitre.

La requête des accusés a été rejetée, au grand soulagement de Mme Yanar. Mais à cause du stress accumulé, son corps a finalement lâché et elle a dû temporairement arrêter de travailler pour récupérer, déplore-t-elle.

« Jordan, ce ne sont pas que des chiffres, il y a des humains derrière tout ça, ajoute-t-elle. Vivre le processus d’une requête Jordan, je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi. »

Dénoncer

Mais malgré les contrecoups de l’arrêt Jordan, il reste très important de dénoncer les crimes à la police, insiste Me Annick Murphy, grande patronne du Directeur des poursuites criminelles et pénales.

« Les requêtes Jordan ne représentent pas 1 % des dossiers actifs, mais on vit difficilement les arrêts des procédures, dit-elle. Mais ça va aller en s’améliorant. Nous sommes là pour aider les victimes. »

La juge en chef adjointe de la Cour du Québec, Danielle Côté, affirme elle aussi comprendre l’horreur des victimes de voir un accusé s’en sortir grâce aux délais.

« À terme, Jordan fera en sorte que les délais seront raisonnables aussi pour les victimes, soutient-elle. Ça pourra les aider à être entendues plus rapidement, et ainsi pouvoir tourner la page. »

Le juge en chef de la Cour supérieure du Québec Jacques R. Fournier abonde dans le même sens, tout en rappelant que tous travaillent fort pour réduire les délais, dans l’intérêt des victimes et de la population en général.

« Après tout, le système est fait pour eux, conclut-il. Et ça, il ne faut pas l’oublier. »