Un éléphant du Parc Safari donne son sperme pour une bonne cause

Jeannot, un des rares éléphants mâles fertiles du Parc Safari, a récemment fait un don de sperme pour la préservation du patrimoine génétique des éléphants d’Afrique.

La direction du parc zoologique d’Hemmingford, en Montérégie, a annoncé par voie de communiqué avoir procédé le 14 juin dernier à une récolte de sperme sur son éléphant Jeannot.

Menée par Francis Lavigne et son équipe du Parc Safari, de concert avec des scientifiques du Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research et du Zoo de Pittsburgh, l’opération qui n’a duré qu’une heure a été un franc succès puisque Jeannot a «fait don» de 30 ml de précieuse semence.

Celle-ci a ensuite rapidement été acheminée en Pennsylvanie puisque le but de l’entreprise était de permettre l’insémination d’une éléphante en ovulation au Zoo de Pittsburgh.

Assurer la survie de l’espèce

Le Zoo de Memphis a également pu se réjouir de la venue du sperme pachydermique puisqu’il a lui aussi bénéficié d’une partie du don.

En effet, une étude concernant les spermicides que produisent les éléphantes ayant des problèmes de reproduction y est en cours. Cette donation de Jeannot l’éléphant permettra

«d’améliorer les techniques d’insémination afin de les répéter en Afrique dans l’habitat naturel de ces animaux» selon le communiqué émis par le Parc Safari.

Le braconnage nuisant énormément à cette espèce, ces recherches contribuent à conserver le «pool génétique» des éléphants d’Afrique.

Les résultats de l’insémination de l’éléphante de Pittsburgh avec le sperme de Jeannot seront connus dans les prochains mois.