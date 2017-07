Un lobbyiste épinglé pour de «fausses déclarations»

Dans la foulée de nos révélations, le commissaire au lobbyisme avait déclenché une enquête. On apprend maintenant que l’inscription de M. Perron comme lobbyiste comportait des erreurs.

En juillet 2016, le ministère de l’Énergie a annoncé qu’il accordait une subvention à Pyrobium. Or, Le Journal révélait en septembre que, au moment où la subvention a été étudiée et accordée, le président de l’entreprise, M. Nadeau, était conseiller politique de M. Lessard. Ce n’est qu’après avoir reçu la lettre confirmant la subvention, en mai 2015, que M. Nadeau a annoncé son départ.

Dans les mois qui ont suivi les révélations du Journal, le commissaire avait blanchi M. Nadeau. M. Perron ne pouvait nous donner plus de détails sur la faute reprochée.

« J’ai demandé pour avoir la preuve et j’attends encore. »

M. Perron est lobbyiste-conseil et dirige l’entreprise Éconerguide, une entreprise de consultation en efficacité énergétique. Depuis que Pyrobiom et ses administrateurs ont fait les manchettes, M. Perron et M. Nadeau ont mis fin à leur partenariat.