Une occasion à saisir pour Louis Béland-Goyette

MONTRÉAL | Les quatre derniers mois ont été difficiles pour Louis Béland-Goyette, qui a dû soigner une blessure au genou. Maintenant qu'il a retrouvé la forme, le milieu de terrain de l'Impact de Montréal entend démontrer son savoir-faire.

«J’ai reçu un coup quand j’étais avec l’équipe nationale U23. Je me suis entraîné deux semaines après, mais c’était rendu au point où je ne pouvais plus l’endurer. Ça faisait trop mal pour que je m’entraîne», a expliqué l’athlète de 21 ans.

«C’est difficile, c’est une blessure que je n’avais jamais eue. Au début, je ne savais pas trop comment gérer ça. On ne pensait pas que c’était si grave, jusqu’à ce que l’on passe des radiographies [...] J’ai pris ce temps-là pour travailler le haut du corps.»

Un premier test

Le Québécois assure que cette blessure est chose du passé. Il aura maintenant l’opportunité de se faire valoir mercredi alors que la formation montréalaise disputera un match préparatoire contre le Fury d’Ottawa.

«Je veux montrer à tout le monde mes qualités, mon style de jeu. On ne me connait pas trop, on m’a vu en USL l’an passé. Mais je veux apporter mon style à l’équipe parce que je pense que ça pourrait aider», a mentionné le milieu défensif.

Béland-Goyette espère que la rencontre de mercredi lui permettra d’obtenir des minutes de jeu d’ici la fin de la saison.

«J’ai beaucoup grandi en tant que joueur en jouant 30 matchs en USL. Je pense que cette fois, je suis plus prêt que jamais», a-t-il ajouté.

L’entraîneur-chef de l’Impact, Mauro Biello, fonde beaucoup d’espoir en Béland-Goyette, qui avait bien fait au camp d’entraînement.

«J’ai hâte de voir Louis, parce qu’à mon avis, on a parlé beaucoup de nos jeunes joueurs qui ont bien fait, et lui c’en est un autre qui a cette capacité de surprendre beaucoup de monde avec ses qualités, a souligné Biello. Il l’a démontré au camp d’entraînement. Malheureusement pour lui, il est tombé sur cette blessure et on n’a pas vraiment eu la chance de lui donner des minutes.»