Vénézuéla: la crise en 5 moments marquants

CARACAS | Le Vénézuéla est secoué depuis 100 jours par une vague de manifestations hostiles au président Nicolas Maduro, ayant fait 91 morts. Voici les cinq clés de cette crise politique, la pire que traverse ce pays sud-américain depuis des décennies.

Bataille gouvernement-Parlement

Le choc des pouvoirs est incessant depuis janvier 2016, quand la coalition d’opposition de la Table pour l’unité démocratique (MUD, centre droit) est devenue majoritaire au Parlement, mettant fin à 17 ans de majorité chaviste.

La Cour suprême (TSJ), considérée comme proche du gouvernement, a systématiquement annulé tous les votes du Parlement. Fin mars, elle est allée plus loin encore en s’arrogeant brièvement les compétences du Parlement, une initiative qualifiée par l’opposition de «coup d’État».

En agissant ainsi, le TSJ «a pulvérisé la séparation des pouvoirs», explique à l’AFP l’analyste Luis Vicente Leon.

Seule voix discordante au sein du camp présidentiel, la procureure générale Luisa Ortega, qui a critiqué une «rupture de l’ordre constitutionnel», y devenant peu à peu la plus farouche opposante au chef de l’État socialiste.

Naufrage économique

Ce mouvement de colère populaire survient sur fond de chute depuis 2014 des cours du pétrole qui frappe de plein fouet l’économie vénézuélienne, dont 95% de ses devises proviennent de l’exportation de l’«or noir». Le Vénézuéla dispose des plus importantes réserves de la planète.

En conséquence, les importations ont été radicalement réduites, provoquant de graves pénuries alimentaires et de médicaments, pendant que l’industrie, privée de matières premières, se retrouvait quasiment à l’arrêt. Selon des évaluations officieuses, le PIB a chuté de 11,3% en 2016.

L’inflation est quant à elle devenue vertigineuse : elle devrait être de 720% en 2017, soit le plus haut niveau du monde.

Nicolas Maduro attribue ce naufrage à une «guerre économique» livrée par les milieux d’affaires qui, selon lui, veulent le déstabiliser pour fomenter un coup d’État avec l’opposition et le soutien des États-Unis.

L’armée incontournable

L’armée est un acteur clé du jeu politique au Vénézuéla, comme le reflète son poids au sein du gouvernement : sur 32 ministères, 11 sont dirigés par des militaires ou d’anciens militaires.

Forte de 165 000 hommes et de 25 000 réservistes, elle contrôle la production et la distribution de biens alimentaires de première nécessité, mais aussi une compagnie pétrolière, une télévision, une banque, une usine d’assemblage automobile et une entreprise de BTP

Si elle a apporté son soutien «inconditionnel» au président Maduro, elle subit aussi de fortes pressions, critiquée par la procureure Ortega pour des violences commises pendant les manifestations et appelée par l’opposition à entrer en rébellion.

Les analystes estiment que la perte d’un tel soutien serait fatale au chef de l’État. Récemment, un général à la retraite a démissionné de son poste de secrétaire du Conseil de défense de la Nation pour exprimer son désaccord avec M. Maduro.

Appel aux urnes

Encouragée par sa large victoire aux élections législatives de fin 2015, l’opposition a voulu transformer l’essai l’année suivante en organisant un référendum révocatoire contre le président, mais le processus a été bloqué par les autorités électorales pour irrégularités.

Elle réclame depuis des élections, notamment présidentielles, anticipées. M. Maduro ne veut pas en entendre parler avant la date prévue, fin 2018.

Il a répliqué en convoquant une Assemblée constituante, dont les membres seront élus le 30 juillet, assurant que ce processus sera facteur de paix et de reprise économique.

L’opposition appelle à une consultation populaire, dimanche, pour rejeter cette mesure, dans laquelle elle voit une manoeuvre pour s’accrocher au pouvoir.

Espoir d’un dialogue

Une tentative de dialogue entre gouvernement et opposition, faite en octobre 2016 sous l’égide du Vatican, avait échoué un mois plus tard.

Pour l’analyste Benigno Alarcon, ce processus a «couté cher» à l’opposition, qui avait alors renoncé aux manifestations et a ensuite eu du mal à mobiliser à nouveau.

Un espoir se profile après la libération samedi de Leopoldo Lopez, un opposant emblématique incarcéré depuis plus de trois ans et désormais assigné à résidence.

L’analyste Luis Vicente Leon y voit la possibilité d’entamer de nouvelles négociations dans lesquelles les deux camps devront faire «des concessions» afin de surmonter la crise actuelle.