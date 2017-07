13 complices de Gilles Vaillancourt plaident coupable

Treize entrepreneurs et ingénieurs impliquées dans le stratagème de corruption et de collusion de Laval viennent de plaider coupable. L’ancien directeur de l’ingénierie de la municipalité a quant à lui pris le chemin de la prison pour 30 mois.

L’ex-fonctionnaire Claude Deguise avait déjà plaidé coupable à des accusations de fraude et de corruption dans les affaires municipales. Il est considéré avoir orchestré le système de corruption et de collusion dans les contrats publics, sous le règne de l’ancien maire Gilles Vaillancourt.

Ce matin, 13 autres accusés ont plaidé coupables aux accusations de corruption dans les affaires municipales, d’abus de confiance et de fraude envers le gouvernement. La plupart d’entre eux ont aussi reçu leur peine, variant d’un an de détention à purger dans la collectivité à 21 mois de prison ferme.

Parmi eux figurent huit entrepreneurs et cinq ingénieurs ayant participé au système. En échange de leurs plaidoyers de culpabilité, le Directeur des poursuites criminelles et pénales accepte de laisser tomber les chefs de complot pour fraude et d’avoir aidé l’ex-maire Gilles Vaillancourt à commettre des abus de confiance.

La poursuite a déposé ces accusations à la suite de l’opération Honorer, visant à démanteler le système de corruption et de collusion dans les contrats publics à Laval.

Dans le cadre de ce procès, Gilles Vaillancourt a déjà plaidé coupable en septembre dernier à des accusations de fraude, de complot pour fraude et d’abus de confiance, tout en acceptant de rembourser 8,5 M$ à la Ville de Laval.