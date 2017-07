15 autres choses que Justin Trudeau pourrait blâmer sur notre sang latin de Québécois

Après que Justin Trudeau eut expliqué à un journal allemand que les Canadiens étaient désorganisés à cause du sang français et latin qui coule dans les veines d’une partie de la population (allô!), le Sac de chips a décidé de lui faciliter la tâche.

Nous avons donc ressassé plusieurs matérialisation de notre désorganisation latine pour lui.

Voilà qui pourrait expliquer les problèmes du grand Canada:

1. Ça fait 100 ans qu’on fait des routes qui ne passent pas l’hiver, mais on ne se badre pas de trouver une nouvelle recette.

Photo d'archives

#AttentionAuNiddepoule

2. À Cayo Largo, on est toujours les premiers à se garrocher au cours de danse latine avec un petit pina colada dans le nez.

3. Nous, on commence à boire (légalement) à 18 ans.

Capture d'écran

Pas à 19 ans, comme dans le reste du pays pas latin.

4. Dès qu’il fait 20 degrés, on met des gougounes.

Photo d'archives

5. On n’est toujours pas revenu du but pas bon d’Alain Côté.

Journal de Québec

6. Au premier rayon de soleil du mois de mars, on se pitche sur les terrasses pour boire de la sangria.

Montage

7. Tout est une raison de célébrer. On n’attend pas les chiffres ronds pour organiser un party complètement démesuré.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

#Mtl375

8. #CarpeDiem

9. Suffit de voir le coin d’une petite étoffe de feutrine rouge pour que le sang latin bouillonne dans les veines de la majorité silencieuse.

Photo d'archives

#ChicaneEnCours

10. Nos bars ferment à 3h, pas 2h.

11. Ça nous prend 2h tenter d’entrer à Montréal en voiture, mais on ne changera rien au problème des bouchons de circulation.

Photo d'archives

Parce qu’on est désorganisé.

12. Dès que le Canadien perd plus de deux parties d’affilée, on ne peut plus attendre et on jette le coach aux lions dans l’arène.

Montage

#ByeLà

13. On fusionne et défusionne nos villes et on ne le digère pas, même 15 ans plus tard.

Photo d'archives

14. La province a déjà été mise à feu et à sang pour une chicane sur la couleur de la margarine.

Photo d'archives

15. On a déjà eu un premier ministre qui parlait constamment en latin. Dans les années 2000.

Montage

Nota Bene, post-scriptum, agenda, in memoriam, carpe diem, recto, maximum, quiproquo, libido, vidéo, summum, gratis, et cetera, a priori.