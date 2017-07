JOLY, Jean



À Terrebonne, le 7 juillet 2017, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Jean Joly, époux de feu Mme Gisèle Legris.Il laisse dans le deuil sa conjointe Claudette Arbour, ses enfants Lise (Daniel) et André (Sylvie), ses petits-enfants Guillaume (Joanni et sa fille Mélyna), Olivier, Alexandre et Maxime, ses soeurs Aline, Rita, Jeannine et Agathe, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au:ST-FRANÇOIS, LAVALle jeudi 13 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le vendredi 14 juillet dès 9h. Les funérailles auront lieu ce vendredi à 11h en l'église St-François-de-Sales, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.