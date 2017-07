FORTIN, Léo



C’est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Léo Fortin, survenu le 7 juillet 2017.Marié à feu Marie Novaco pendant 69 ans, il laisse dans le deuil ses enfants, Susan, Joanne, Diane (Barry), feu David et Denis (Sophie), dix petits-enfants et trois arrière-petits-enfants.Sergent dans le Corps d’aviation Royale Canadienne (RCAF) de 1943 à 1966, Chevalier de Colomb 4e degré, il fut maire de la ville d’Iberville de 1975 à 1987.Il sera exposé au:OLIGNY & DESROCHERS826, 1ÈRE RUESAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC450-346-1124 et 514-990-9771Yvon Desrochers, présidentGermaine Blackburn, directricejeudi le 13 juillet de 14h à 16h, de 19h à 22h et vendredi le 14, de 8h30 à 10h. Les funérailles auront lieu en l’église Sacré-Coeur, 12e Avenue, Iberville, à 10h30.