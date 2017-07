LAPLANTE, Jacques



Paisiblement et entouré de sa famille, le 4 juillet 2017, à Longueuil, à l’âge de 87 ans, est décédé M. Jacques Laplante, époux de feu Mme Jeannine Boulay.Il laisse dans le deuil ses enfants Roch, Chantal, Brigitte, André et Jean-Jacques, leur conjoint(e), ses neuf petits-enfants, son arrière-petit-fils, ses soeurs Agathe et Pierrette, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 14 juillet 2017 de 15h à 17h et de 19h à 21h à la:Les funérailles auront lieu le samedi 15 juillet 2017 à 11h en la Cocathédrale St-Antoine de Padoue de Longueuil (angle Saint-Charles et chemin Chambly).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d’Alzheimer ou à OXFAM Québec (« ensemble mettons fin à la famine » qui sévit présentement en Afrique).